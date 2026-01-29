米１０年債利回り横ばい ＦＯＭＣは波乱なく無風で通過＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい ＦＯＭＣは波乱なく無風で通過＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23）

米2年債 3.573（+0.000）

米10年債 4.243（0.000）

米30年債 4.854（-0.005）

期待インフレ率 2.355（+0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。下げて始まったものの、途中から上昇に転じた。イラン情勢が緊迫化しており、原油相場が大幅高となっていることに反応していた模様。



午後にＦＯＭＣの結果が公表され、大方の予想通りに政策は据え置かれた。注目されたパウエル議長の会見も概ね想定通り。労働市場の下振れリスクの表現を削除し、雇用改善に言及していたことで、早期利下げへの期待は若干後退していたものの、短期金融市場では年内１回か２回の利下げを織り込む動きでほぼ変わらず。注目されていた政治面については言及を避けていた印象。ドルについても発言を控えていた。



特に波乱もなかったことから、米株式市場の反応も限定的で無風の通過となった印象。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６７）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

