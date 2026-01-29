笑いと涙で幸せを運んでくれる長寿番組『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）。

【Tver】恋を知らずに48年……みかん農家の長男が初めての告白とプロポーズ、そしてキス……！

本日の新婚さんは愛媛のみかん農園ご夫妻

サッカーコート3面分、およそ3ヘクタールの広さに15種類、3,500本の柑橘を栽培している『赤松果樹園』の赤松正紀さん、甫美さんが本日の新婚さん。

幼少期から控えめな性格だった夫。みかん山で過ごすことが多く、恋を知らずに、気が付けば48歳となっていた。

対して、妻は高知県の中学校で英語教師をしていた。

キッカケは鳩のつがい

ある日夫は、みかん園地へ向かう道すがら、鳩のつがいが仲良く寄り添っているのを目撃。結婚願望に火が付いてしまった。



「うらやましい…！！」



こうして鳩に導かれ、鳩のような名前の結婚相談所に登録。4カ月後、妻のプロフィール写真に心が奪われた夫はすぐさま、お見合いを申し込んだ。

【TVer】夫の心をくぎ付けにした、はじける笑顔の妻の写真は番組内で公開！



夫は「私を黙らせた初めての男」

妻は、結婚相談所に登録して、3日目にお見合いの申し込みが入った。それが夫だった。そのプロフィール写真は、議員ポスターのよう。当時首相だった国会議員に雰囲気が似ていた。

【TVer】元首相に極似 議員ポスターばりのプロフィール写真も番組内でチェック！

コロナ禍だったこともあり、最初のお見合いはオンライン。画面越しの夫は、机に頭を打ちつけながら「ありがとうございます」を連呼するので、総理の謝罪会見のように見えてきて……笑ってしまった妻。

そして、おしゃべりを自負していた妻は、それを圧倒する夫の一方的な話に「私を黙らせた初めての男！」と逆に興味を抱いたのだった。



48年目にして初デートに臨む!!

何もかもが未経験の夫は、結婚相談所のマニュアル本通り、毎回ジャケット姿でデートに登場した。

毎週２時間半をかけ、妻に会いにくる夫は、デート４回目の帰り道、人生初の告白に挑むこととなる。

「真剣だという証拠にLINEを見てください！」

とスマホを見せられた妻。 直後、恐怖のあまり車から飛び出してしまう。

見せられたLINEの友だち登録画面には、妻と結婚相談所のカウンセラーのみが登録されていた……!!

「怖い……」

とは思ったものの、その真面目さから本気度を確認し、告白を受け入れたのだった。



人生初の〇〇だらけの夫！すべてが記念の場所!?

３カ月後、いよいよプロポーズの時がやってきた。スマートな文章を考え、練習を重ねたのに、頭に浮かんでくるのは初デートで食べたカツオのタタキ。

口からでるのは「カツオのタタキ」にまつわるエピソードだ。



「真っ白になった頭の中に、カツオのタタキが泳ぎ始めて……」



プロポーズのはずなのに、カツオのタタキの話で、のらりくらりし、肝心の言葉に到達するまでの時間はおよそ10分間。

英語教師だった妻は、音読している生徒を見守る気持ちになりつつも、その一生懸命さにプロポーズを了承したのだった。

そして、次に夫を待ち受けるのは、人生初キスという一大ミッション！！

そのシチュエーションを熱く語る夫は、「ファーストキスに使った車」や「ファーストキスをした駐車場」の写真を大公開するのだった。

MC藤井隆は悶絶し、“椅子こけ”を連発する始末。初めてのキスは、どんな味だったのだろうか……!?

出会うべくして、出会ったふたり。初めて実った恋は、果樹園の甘酸っぱいみかんのように爽やか！

どうぞお幸せに！

今の季節、こたつに入りみかんを頬張りながら、ふたりの純愛ストーリーをホッコリ観るのがオススメ。

