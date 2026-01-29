さとう珠緒、53歳のリアル恋愛事情 “一夫多妻”勧誘エピソード「マンション買ってあげるから」
タレントのさとう珠緒（53）が、27日深夜に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ season5』の#4に出演し、最近実際に口説かれたという衝撃的なエピソードを明かした。
【写真】顔出し！番組では資産20億円の“一夫多妻”家族に密着も
『愛のハイエナ』は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、“愛”をテーマに人間の欲望や本音を掘り下げるドキュメントバラエティ。今回はゲストにさとうと、でんぱ組.incの元メンバー・最上もが（36）を迎え、「結婚・家族」や「恋愛修羅場」をテーマにスタジオトークが繰り広げられた。
番組内で、ニューヨーク・屋敷裕政から「二股されたことは？」と質問されたさとうは、「実は『第3夫人にならない？』って言われたことがある」と告白。スタジオが騒然となる中、相手の男性について「1人は内縁の妻の外国人で子どもが2人いて、もう1人は京都にいて子どもが1人いた」と説明した。
さらに「財産で揉めるのが嫌で籍は入れていないらしくて、『どう？3番目に』って言われた」と明かし、「酔っ払っていたから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と、驚きの誘い文句を打ち明けた。さらば青春の光・森田哲矢から「何歳ぐらいの時ですか？」と聞かれると、「最近…去年」と即答し、スタジオはさらにどよめいた。
また、さとうは20代の頃に経験した“恋愛修羅場”についても赤裸々に告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、突然元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われてベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れていた」と当時の状況を臨場感たっぷりに語った。
元カノには気づかれなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついていて…」と細部まで鮮明に覚えている様子に、森田からは「昨日のことのようにしゃべるやん」とツッコミが飛んだ。
