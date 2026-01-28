サカイ × カーハート WIP第4弾 新色のブルーとアイボリーが登場
「サカイ（sacai）」が、「カーハート WIP（Carhartt WIP）」とのコラボレーションアイテム第4弾を発売する。2月6日からウィメンズ店舗を除くサカイ直営店、Carhartt WIP Store Tokyo Shibuya、両ブランドの公式オンラインストア、サカイ取扱店で販売する。なお、取扱店舗では入場抽選を事前に実施する。
今回のコラボはメンズとユニセックスの全9型をラインナップ。ステンカラーコートやテーラードジャケット、MA-1といったサカイを象徴するアイテムに、コントラストステッチやツールポケット、襟元のコーデュロイなど、カーハート WIPのアイコンであるデトロイトジャケットやチョアコートのディテールを掛け合わせた。カラーはブラックに加え、新色としてブルーとアイボリーが登場するほか、サカイ公式オンラインストア限定カラーとしてベージュを用意する。価格帯は2万6400〜14万8500円。
◾️取扱店舗：sacai Aoyama／DOVER STREET MARKET GINZA／伊勢丹新宿店メンズ館／渋谷スクランブルスクエア／阪急メンズ東京／松坂屋名古屋店／心斎橋PARCO／阪急メンズ大阪Pop up／サカイ公式オンラインストア／Carhartt WIP Store Tokyo Shibuya／カーハート WIP公式オンラインストア