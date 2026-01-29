¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¿ûÀ¸¿·¼ù ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº ÁêÇÏÍý »³ºêÍºÂç °°°Ô¿á ½Ð±é·èÄê¡ªÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸Ìò 18¿Í¤ò4ÆüÏ¢Â³È¯É½
º£Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È18¿Í¤ò4ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¡ª
¸¶ºî¤Î¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ò¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤¬½½Í¾Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤ÎÎÏÁö¤È°ì½Ö¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡¢¤½¤ì¤òÍ¾¤µ¤ºÂª¤¨¤è¤¦¤È2Æü´Ö¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¿Í¡¹¤Î¶»¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«-- ¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÁö¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¥É¥é¥Þ¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÎÂçÀô¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¹ÃÈå¿¿¿ÍÌò¤Î»³²¼ÃÒµ×¤ËÂ³¤¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È18Ì¾¤ò4ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥5Ì¾¤òÈ¯É½¡£
ÉÊÀî¹©¶ÈÂç³Ø4Ç¯À¸¡¦´Ò»³Å·ÇÏÌò¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WOWOW¥É¥é¥Þ¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤ä¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÀ¸¿·¼ù¡£
ÅìË®·ÐºÑÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦Â¼°æÂçÃÏÌò¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯Åö»þ±þÊç¿ô»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÃæ¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·MEN¡ÇS NON-NOÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº¡£
Â¿Ëà½ÎÂç³Ø4Ç¯À¸¡¦Êö´ßÏ¡Ìò¤Ë¤Ï¡¢¸µ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ÐÎò¤ò¤â¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢TOKYO MX¡ÖÎø°¦¥ë¥Ó¤ÎÀµ¤·¤¤¤Õ¤ê¤«¤¿¡×¡¢TBS¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Ê¤É¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©ÀïÃæ¤ÎÁêÇÏÍý¡£
´ØÅìÃæ±ûÂç³Ø1Ç¯À¸¡¦ºé»³¹ªÌò¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤Î±ÊÅçÍ¥¼ù¤ò±é¤¸¡¢¹¥±é¤¬¸÷¤Ã¤¿»³ºêÍºÂç¡£
ÅìµþÃæ±ûÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦ÅÏÀ¥ÂóÌò¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¡¦°°°Ô¿á¡£
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â³¡¹¤È½¸·ë¡£¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤ÆËÜÊª¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤â¶Ã¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¹ç½É¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£Ã¯¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤ò¡¢²¿¶è¤òÁö¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«--ÌÀÆü1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯É½¤ÎÂè4ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ÂçÀô¼ç±é¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¾®Àâ¤ò´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÂ£¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ïº£Ç¯10·îÊüÁ÷¡£
¢£´Ò»³Å·ÇÏ¡Ê¤¤¤µ¤ä¤Þ¤Æ¤ó¤Þ¡Ë¡ÚÉÊÀî¹©¶ÈÂç³Ø¡Û¡¦¡¦¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù
¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î4Ç¯À¸¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤«¤é1¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤Æ¸µÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÉã¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ìÈÖ¤Ë´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ïº£¤è¤ê¤â12¥¥í¤°¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡©¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ç½É¤Ç¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÈÁö¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ä¹´ü´Ö²¿ÅÙ¤âÎý½¬²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Çµï¤Ï¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Â¼°æÂçÃÏ¡Ê¤à¤é¤¤¤À¤¤¤Á¡Ë¡ÚÅìË®·ÐºÑÂç³Ø¡Û¡¦¡¦¡¦ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº
ÃÎÅª¤ÇÎäÀÅ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë3Ç¯À¸¡£1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤éÅìË®·ÐºÑÂç³Ø¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸µ¡¹¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ëÂ¼°æÂçÃÏ¤Ï¡¢»×Î¸¿¼¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â°ÕÌ£¤äÍýÍ³¤ò»ý¤¿¤»¡¢¹Í¤¨¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î³§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êö´ßÏ¡¡Ê¤ß¤Í¤®¤·¤ì¤ó¡Ë¡ÚÂ¿Ëà½ÎÂç³Ø¡Û¡¦¡¦¡¦ÁêÇÏÍý
¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥â¥Æ´êË¾¤¬¶¯¤¯¡¢Âç²ñ±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁö¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë4Ç¯À¸¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÁö¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ò¿§¡¹¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÊÊö´ßÏ¡¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ò´Ñ»¡¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤âºÇ½é¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Îý½¬²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¡¼¥Á¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â½ÐÍè¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºé»³¹ª¡Ê¤µ¤¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ß¡Ë¡Ú´ØÅìÃæ±ûÂç³Ø¡Û¡¦¡¦¡¦»³ºêÍºÂç
¶Ú¥È¥ì¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë1Ç¯À¸¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿¿¤Ë¼õ¤±¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ê¡¢À¼¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é½ë¶ì¤·¤¤¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¬¤Á¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤¬°ìÈÖÇ¯²¼¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´°÷¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡È°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç±×¡¹Îý½¬¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÏÀ¥Âó¡Ê¤ï¤¿¤»¤¿¤¯¡Ë¡ÚÅìµþÃæ±ûÂç³Ø¡Û¡¦¡¦¡¦°°°Ô¿á
Ã¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê¤ò¹ï¤á¤ë3Ç¯À¸¡£Í¥¤·¤¯¡¢½÷»ÒÎÏ¤â¹â¤á¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤â¤¹¤ëÈþÍÆÃË»Ò¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥«¥Õ¥§¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÀ¥ÂóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤âÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Áö¤ë¼Ô¡¢ÅÁ¤¨¤ë¼Ô¡½¡½
È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¡¢Ç®¤Æ®¤¤¡¢³«Ëë¡£
¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤¬¡¢½½Í¾Ç¯¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤¤¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÃÓ°æ¸Í¼«¿È¤¬¤½¤¦¸ì¤ëÞÕ¿È¤Î°ìºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦ÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÁ½ÅÎ¼¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇòÄ¶¤¨¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¯ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤«¤éÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ìÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¹ñÌ±ÅªÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤«¤«¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤òÁ°¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎµÜËÜºÚ·î¤â¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂçÌò¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Íð¤ì¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½
°ìÊý¡¢±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¹ÃÈå¿¿¿Í¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ÆÆÄ·Ð¸³¥¼¥í¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¡£
¹ÃÈå¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê»ØÆ³¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤ËÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
1987Ç¯°ÊÍè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼çºÅ¡¦´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÂ£¤ë¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î±ÇÁü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
²þ³×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿®Ç°¤«¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯È¢º¬Ãæ·Ñ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤°¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¿·¿Í´ÆÆÄ¡£
´õË¾¤Î¤¿¤¹¤¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
È¢º¬¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Æ®¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡£
µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£¤½¤ÎËÜÁª½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿±¿Ì¿¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÈ¢º¬±ØÅÁÉüµ¢¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿4Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÁª½Ð¾ì¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡½¡½¤½¤¦Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎËâÊª¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈ¢º¬±ØÅÁËÜÁª¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
°ìÊý¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç3¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ØÈ¢º¬±ØÅÁÃæ·Ñ¡Ù¤òÃ´¤¦ÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÁ½ÅÎ¼¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÌµÍýÆñÂê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÁ½Å¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ìÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ì½Ö¤âÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Ç®¤Æ®¤¤¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë!!
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§ÃÓ°æ¸Í½á¡¡¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë
µÓËÜ¡§ÎëÌÚ¤¹¤ß¤ì¡¢¾¾ÅÄÍµ»Ò
±é½Ð¡§Ãö¸ÔÎ´°ì¡¢»³ÅÄ¿®µÁ¡¡¤Û¤«
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÅÄÎèÆà¡¢Æ£ß·µ¨À¤»Ò¡¢Âç°æ¾ÏÀ¸¡¢ÎëÌÚ¹á¿¥¡¢¿¹²í¹°
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/orehako/
TVer¡§https://tver.jp/series/srxehhz42z
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@orehako_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@orehako_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§@orehako_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ª¥ì¥Ï¥³