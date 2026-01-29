春季キャンプに先駆けて、宮崎で合同自主トレに励んでいる巨人の選手たち。戸郷翔征投手も現在のコンディションについて明かしました。

オフは宮崎県延岡市にある母校・聖心ウルスラ学園で自主トレを実施。「気候も暖かくて順調に延岡でもケガなく終えられたので。それが一番よかったですし、技術的なところはブルペンに入ってこれから上げていく段階なのでまだ分からないですけど、本当に順調に来ているからそれが一番良かった」と振り返ります。自主トレでは股関節の動きなども入念に確認しましたが「いい動き方をしている日もありますし、まだ微妙な日もあるので、そこの振れ幅を少なくすることが一番」としながら、体作りとしては順調に進んでいることを強調しました。

例年通り、春季キャンプは地元・宮崎でスタート。地元のファンに向けても「元気な姿を見せることが一番ですし。それ以上に、昨年はいい姿をあまり見せられなかったので、キャンプで元気よく投げて、首脳陣にもファンの方にもいいアピールができれば一番かなと思います」と意気込みました。

現在、巨人の1軍キャンプメンバーは春季キャンプに先んじて、合同自主トレを実施中。戸郷投手は新戦力についても「とりあえずこの環境に慣れてもらうのが一番ですし、いい声かけができることが自主トレ期間すごい重要だと思うので。みんな緊張していると思いますし、その緊張をどこかでほぐすことができれば」と先輩らしい思いものぞかせました。