『グランド・イリュージョン』最新作、公開日は5.8に！ フォー・ホースメン10年ぶり復活の日本版予告＆ポスター解禁
映画「グランド・イリュージョン」シリーズ第3作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』の公開日が、5月8日に決定。日本版予告＆ポスターが解禁された
【動画】狙うは悪の巣窟に眠る史上最高価値の“ハート”ダイヤ『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』日本版予告
本作は、4人のスーパーイリュージョニスト“フォー・ホースメン”が、華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かう、スタイリッシュなクライム・エンターテインメント。最新作では新世代のマジシャンも加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが展開する。
出演は、ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、アイラ・フィッシャーが演じる“フォー・ホースメン”のオリジナルメンバーと、伝説のマジシャンを演じるモーガン・フリーマンが再集結。新たに加わった3人のマジシャンを、ジャスティス・スミス、ドミニク・セッサ、アリアナ・グリーンブラットが演じる。そして今回の悪役を演じるのは、実力派のロザムンド・パイク。エレガントで冷酷な「ダイヤの女王」として、ホースメンの前に立ちはだかる。
監督は『ヴェノム』『ゾンビランド』のルーベン・フライシャー。『トップガン マーヴェリック』の脚本家エリック・ウォーレン・シンガーと『ハンガー・ゲーム０』のマイケル・レスリーの原案を基に、脚本を担当したマイケル・レスリー、 「デッドプール」シリーズのポール・ワーニック＆レット・リース、 『ダーク・シャドウ』のセス・グレアム＝スミスによって巧妙なストーリーが練り上げられた。さらに、マジシャンの聖地「マジックキャッスル」の世界的イリュージョニストチームがマジック監修として参加している。
今回の標的は、ダイヤモンドビジネスの傍ら武器商人や犯罪者の資金洗浄などに手を染めるヴァンダーバーグ社。“フォー・ホースメン”が、その一族に伝わる史上最高の価値と言われるハートのダイヤモンドを盗み、不正を暴くミッションに挑む。ニューヨーク、アントワープ、フランス、南アフリカ、アラビア砂漠、アブダビ。世界を舞台に、新世代のマジシャンも加わり、史上最大の華麗な強奪劇（クライムショー）が繰り広げられる。
日本版予告は、“フォー・ホースメン”たちが10年ぶりに復活する様子から始まる。そして、アトラス（ジェシー・アイゼンバーグ）が3人の若手マジシャンを仲間に入れ、冷酷なターゲットから、巨大なダイヤをトリックで華麗に盗んでいく。映像にはトランプを武器に追手をかわす様子、洗濯機のように回転する通路やからくり部屋でのバトル、一瞬で消える!? ヘリコプターなど、作品の大きな見どころである華麗なイリュージョンやアクションが詰め込まれ、胸躍る予告編となっている。
日本版ポスターは、劇中に登場するマジシャンたちの城にある「鏡の部屋」を背景に、トランプが舞う中、マジシャン8人が勢ぞろいしたもの。彼らのターゲットになる人物（ロザムンド・パイク）が、1枚のカードに写し出されている。空間が歪んでいるように見える、幻想的な雰囲気を醸し出すビジュアルに仕上がった。
予告の冒頭のセリフと、ポスターに書かれた文字は、「マジックでは 消えたものは再び現れる」。この言葉どおり、マジックのようにある日突然姿を消した“フォー・ホースメン”が、10年ぶりに再び姿を現す。これまで以上に大胆に、再び現れる彼らに、「今度もド派手に騙される」こと間違いなしだ。
映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』は、5月8日より全国公開。
