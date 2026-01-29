171cm“人気ABEMAアナウンサー”、タイトなニット×デニムパンツ姿が「美人すぎる」「スタイル抜群」
ABEMAアナウンサーの瀧山あかねが29日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】171cm“人気ABEMAアナウンサー”が「スタイル抜群」 水着ショットも（13枚）
2011年にNMB48に2期生として加入、2012年1月15日にグループを卒業し、2018年4月からはABEMAアナウンサーとして活躍している瀧山。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売し話題を呼んだ。SNSには水着姿など、抜群のスタイルが印象的なショットを度々投稿している。
今回は「生放送いってきます 肩が直角すぎて気になる」とつづり、タイトなニット×デニムパンツ姿を披露。ファンからは「美人すぎる」「スタイル抜群」などの声が集まった。
引用：「瀧山あかね」インスタグラム（@takiyama_akane）
