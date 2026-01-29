第1次トランプ政権の国家安全保障担当の大統領副補佐官だったマット・ポッティンジャー氏。文藝春秋の連載「投資家のためのディープな地経学」の最新回で、トランプ政権の新たな軍事戦略について考察しました。その一部を紹介します。（近藤奈香訳）

「国家安全保障戦略」に覚えた強い違和感

トランプ政権が最近公表した「国家安全保障戦略」は、これまでの同種の文書と同様に、米国大統領の外交政策を形作る内部の議論や対立、矛盾を映し出す内容となっています。



事情に通じた一部の読者は、トランプ大統領の新たな戦略が、依然として中国・北京を主要な戦略的競争相手と位置づけている点に安堵しました。一方で、欧州の同盟国に対しては辛辣な批判を向けながら、いくつかの米国の敵対国には比較的甘い姿勢を取っていることに、危機感を抱く声もあります（今回公表された「国家安全保障戦略」では北朝鮮への言及は一切ありません）。

私は2017年に策定された第一次トランプ政権の「国家安全保障戦略」の執筆者の1人ですが、今回の戦略における台湾に関する記述が、長年にわたる米国の政策と整合している点には勇気づけられました。文書では、「米国は台湾海峡における現状を一方的に変更することを支持しない」と明記されています。そして、「理想的には軍事的優位性を維持することによって、台湾をめぐる紛争を抑止することが優先事項である」と述べられています。

しかし私がこの新たな戦略において最も強い違和感を覚えたのは、モスクワ、北京、イラン、平壌、さらにはその他の好戦的な独裁体制国家のあいだで高まりつつある野心や連携に対し、驚くほど甘い認識が示されている点です。この文書は、独裁者たちが対話によって隣国との和平に応じるかのような、あまりに稚拙な前提に立っています。さらに、これらの国家がすでに、暴力や戦争の威嚇、さらにはその行使を通じて覇権を追求しているにもかかわらず、彼らが地域的な「安定」に甘んじると想定しているのです。

対ロシアへの認識の甘さ

この「戦略」は時に、米国政府を、あたかも中立的立場に立つ仲裁弁護士のように描き、米国の敵対国と同盟国とのあいだで和平交渉を取りまとめようとしているかのように位置づけています。

文書には、「多くの欧州諸国はロシアを存立に関わる脅威と捉えている」と記されています。そして、「欧州のロシアとの関係を管理するには、ユーラシア大陸全体における戦略的安定の条件を再構築するとともに、ロシアと欧州諸国とのあいだで紛争が生じるリスクを緩和するため、米国による大規模な外交的関与が必要となる」と述べられています。

この一文を書いた人物は、ロシアが自ら始めた欧州での紛争を拡大させた場合、米国もまた戦争に巻き込まれるNATOの加盟国であるという事実を忘れているように思われます。実際のところ、モスクワがこれまで戦争をさらに多くの国々へ拡大せずにきたのは、「米国の外交的関与」のおかげではなく、NATO条約に基づく米国の集団防衛義務があったからにほかなりません。

トランプ大統領の「戦略」を読み進めるうちに、私は数十年前に初めて耳にした日本語の言葉を思い出しました。「平和ボケ」です。

この言葉が日本で広く使われるようになったきっかけは、別の国家安全保障文書でした。1976年に公表された、日本で初めての年次防衛白書です。当時、日本の防衛専門家たちは、この白書がソ連からの脅威を軽視しているとして警鐘を鳴らしました。現実主義の立場からは、「あまりに平和主義的で、あまりに甘い」との批判が相次ぎました。要するに、「平和ボケ」しすぎている、という評価だったのです。

