都内23区内の火葬事業の7割超を握る会社、東京博善。親会社の廣済堂が中国人実業家・羅怡文(らいぶん)氏グループの傘下企業となり、火葬料金の値上げが行われた。

それに対し葬儀業界は「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない！」と反発し、マスメディアでも連日、火葬料金の値上げに関する報道が流れた。いったいなぜ、東京博善は業界の反発を受けながらも火葬料金の値上げに踏み切ったのか。

ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』（小学館）より一部を抜粋し、火葬料金値上げの背景を紹介する。



「火葬場は社会インフラの一部なんです」葬儀業界に衝撃を与えた東京博善

東京博善を巡る環境は大きく変わり、時代の流れに沿うものとはいえ「普通の会社化」は、葬儀業界に衝撃を与え不満が渦巻いた。東京博善との交渉窓口でもある濱名雅一・東京都葬祭業協同組合理事長の次の言葉は、業界意見を代表するものといえよう。

「火葬場は社会インフラの一部なんです。本来であれば公共事業として地方公共団体がもっと安価か、もしくは無料でやるもの。営利企業が社会インフラの利用料を自身の都合で変えることがあってはならないでしょう」

火葬が「公共インフラ」だという主張は誰もが等しく口にし、それは事実である。もともと火葬料金は、1927年以降、警視庁の管理下に置かれ許可制だった。戦前の統制経済を思えば当然だが、終戦後の1946年に管理は東京都経済局に移り、物価課が統制物資価格としていた。戦後インフレに対応する措置だったが、1954年に統制最後の品目だった火葬料の「認可制の廃止」が通告された。

以降、自由な価格設定が許されてきたが、僧侶経営を引きずる浅岡眞知子元社長の時代までは、葬儀業界との調和が優先され勝手に値上げすることはなかった。

「葬儀業界のことをまったく考えていない」突然、火葬料金が7万5000円に引き上げられ…

共存関係にあった東京博善と葬儀業界は、火葬料金や式場利用料といった金銭的な問題だけでなく、お盆や正月の休みをどうするか、火葬場の運営体制に問題はないか、といった点に至るまで話し合いを重ねてきた。区内だけでなく各地の実態を知る葬儀業者が、利用者の「生の声」を届け、それを東京博善は参考にした。

料金改定の際も、半年以上前から摺り合わせを始め、いつからどのぐらいのアップ幅で、どう利用者にアナウンスするかまで話し合っていたという。

ところが2021年1月に3割アップの7万5000円への引き上げは突然だった。正確には、前年11月に「値上げ通告」はあった。値上げは10年ぶりで、燃料費や修繕費、人件費など「火葬原価の高騰」という東京博善の理由はわからないではないものの、葬儀業界は「事前に話し合いのない通告。公共インフラの自覚がなく、共存関係にある葬儀業界のことをまったく考えていない」（古手の業者）と、激しく反発した。

慣習だった「料金改定の事前の話し合い」は一方的な通告に

その背景にあるのは、廣済堂が実施したスクイーズアウトによる100％子会社化である。廣済堂は、2020年1月31日、《当社子会社の株式の併合に関するお知らせ》という適時開示で、東京博善を100％子会社化する目的とメリットを伝えた。またスクイーズアウトのために2019年7月以降、東京博善は法律事務所を法務アドバイザーに、会計事務所を財務アドバイザーに起用していた。

つまり羅の傘下企業となった時点で、廣済堂は東京博善を100％子会社にして、葬儀業進出など経営を多角化し、収益性をさらに高めることを決めていたのである。

従って慣習だった「料金改定の事前の話し合い」は一方的な通告となり、2020年4月に葬儀会社「広済堂ライフウェル」を設立した。話し合いや根回しをしていたのでは「迅速に対応できない」と判断したのだろう。前出の濱名が嘆息する。

「100％子会社となる前は東京博善と価格も含めた交渉の場を持っていました。ただその後は、交渉の場はあっても聞き置くだけの『ガス抜き』の場となりました。さらに葬儀業への進出。葬儀業を営むこと自体は問題ではありません。しかし火葬場という公共事業に相当する施設を、優先的かつ利益追求の手段として使うのは、問題ではないでしょうか」

「独占禁止法違反は明らかでしょう」容赦ない東京博善への批判

東京で葬儀業として90年近い社歴を誇る佐藤葬祭の佐藤信顕は、登録者数も多い「葬儀葬式」を運営するユーチューバーとしても知られる。歯に衣着せぬ物言いで人気が高く、東京博善批判も容赦ない。

「（23区内の火葬の）7割を独占していて、価格決定を含め独占禁止法違反は明らかでしょう。でも、その状態を放置してきた行政の責任もあって公取（公正取引委員会）はなかなか問題にしない。燃油サーチャージとか骨壺の抱き合わせ販売とか、優越的地位の乱用を指摘できる案件は少なくないんですけどね」

葬儀業界だけでなくお寺関係の反発もあった。佐藤によれば、僧侶の着替え場所を用意せず、休憩室をパーテーションで区切って使わせるなどして、その配慮のなさが僧侶のプライドを傷付けたという。

もちろん東京博善も改善は進めており、骨壺持ち込みの葬儀社に不利な扱いはしておらず、僧侶控室を用意するなど環境は整えている。ただ、それも含めて東京博善の独占的立場がさまざまな問題を派生させているという点は、濱名と佐藤に限らず多くの葬儀業者が指摘した。

「結局、数々の問題解消には自治体や宗教法人が、規模が小さくとも火葬場を作っていくしかありません」（佐藤）

（伊藤 博敏／Webオリジナル（外部転載））