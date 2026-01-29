〈「火葬料金が9万円に値上げ」「4年間で約52％の増額」“中国資本”参入で東京23区の火葬料が高騰…世間が注目する“火葬料金値上げ問題”の背景〉から続く

都内23区内の火葬事業の7割超を握る会社、東京博善。親会社の廣済堂が中国人実業家・羅怡文(らいぶん)氏グループの傘下企業となり、火葬料金の値上げが行われた。

【写真】この記事の写真を見る（6枚）

それに対し葬儀業界は「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない！」と反発し、マスメディアでも連日、火葬料金の値上げに関する報道が流れた。いったいなぜ、東京博善は業界の反発を受けながらも火葬料金の値上げに踏み切ったのか。

ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』（小学館）より一部を抜粋し、火葬料金値上げの背景を紹介する。（全3回の2回目／3回目に続く）



写真はイメージ ©graphica/イメージマート

◆◆◆

「式場」の倍増と効率運用で達成した増収増益

「高い火葬料金」への批判に対応するため、2024年3月期の有価証券報告書からは従来の「葬祭セグメント」を火葬場の運営事業である「葬祭公益セグメント」、斎場運営事業と葬儀業で構成される「葬祭収益セグメント」、葬儀などにまつわる金融サービスや相続相談などに対応する「資産コンサルティングセグメント」の3つに分けた。

このうち公共サービスの葬祭公益セグメントは、売上高が前年同期比0.4％減の55億3600万円で、利益は20.8％増の11億200万円だった。

収益拡大の新たな方策の2番目に指摘した「式場の効率的運用」は、大幅に式場を増やすことで効果が着実に上がっている。式場の増築に着手する前は、6斎場の式場数は35室だった。大人数を集める葬儀・告別式のために、それなりの広さの式場を確保しておく必要があった。

しかし高齢化の進展により、現役を引退した後の葬儀が増え、しかも家族葬が中心となって、コンパクトな式場が求められるようになった。わかりやすく言えばひと部屋を2つに利用する発想で増やし、2023年9月末までに式場数は36室増設し、71室となった。

この式場数は、斎場内の有効土地利用という形でさらに増やし、将来は23区内の葬儀・告別式の約3割は東京博善で賄いたいという。現状の倍である。

「東京博善は一線を越えた」葬儀業への進出に葬儀業者から反発

3番目の葬儀業への進出は火葬場専業からの脱却である。火葬場の顧客は葬儀業者だ。喪家からの依頼を受けた葬儀会社が、火葬日時の予約を取り、場合によっては6斎場の式場を使って葬儀・告別式を行う。喪家からすれば火葬場にすべてを委ねれば便利だが、葬儀業界は反対である。

一般葬から通夜なしの一日葬、あるいは焼却して遺骨を引き取るだけの直葬へと簡略化しても、火葬場だけは使わざるを得ない。その絶対的立場の火葬場を持つ東京博善が葬儀業に進出してくれば、葬儀業者の客を奪うのは明白だった。

これまで火葬場と葬儀業者は不文律として「ウィンウィン」の関係を続けてきたが、「普通の会社化」とともに東京博善は一線を越えた。

都内6カ所の火葬場を式場とともに使えるのは大きなメリット

廣済堂は2020年に100％子会社の「広済堂ライフウェル」を立ち上げ、2022年には大手葬儀会社の燦ホールディングス（HD）と合弁で「グランセレモ東京」を設立した。燦HDは葬儀業大手の公益社を傘下に持つ。

グランセレモ東京は、設立のコンセプトとして、「ご遺族の望む葬儀を明瞭な費用で実現」「高レベルの研修制度で高品質の葬儀を提供」「グリーフケア（死別の悲しみをサポート）を含めた葬儀後の遺族への寄り添い」などをあげていた。

一般の葬儀社と特別な差別化があるわけではなく、広済堂ライフウェルもほぼ同じである。だが、都内6カ所の火葬場を式場とともに使えるというのは大きなメリットで、両社とも受注は確実に増えている。

火葬料を値上げし、葬儀業に進出して、高収益体制を確かなものに

斎場（式場）運営事業と葬儀業を合わせた葬祭収益セグメントの2024年3月期の売上高は、新式場の利用が順調に拡大したことで前年同期比45.4％増の92億8400万円、利益は84.8％増の41億3000万円だった。この路線を敷いた黒澤は、2024年3月期決算を発表した同年5月15日の説明会で、次のように述べた。

「社長在任の3年間でリスクを取って広済堂のメインを葬祭事業にしてきました。子会社（東京博善）は、業界の古い慣習に縛られ、しがらみもありましたが、改革できたと思います。（葬儀業界から）お叱りをいただくことも覚悟して舵を切りました。リスクを取りそれに見合う利益を得て成長させた3年間だったと自負しています」

決算発表の場は黒澤の退任表明の場ともなった。退任理由については、「任期の3年間をやり切った」としか説明しなかったし、社内的にも「事業以外にやってみたい分野があり、しばらく勉強したい」としか伝えられていない。

ただ、本人が自負するように、火葬料を値上げし、式場を大幅に増設のうえ、葬儀業に進出して、高収益体制をさらに確かなものにしたのは事実である。黒澤の役回りは、東京博善の「しがらみ」を断ち切ることだった。

社会常識から逸脱していた「心付け」を廃止

火葬を含む葬儀全般をすべて引き受け、相続対策など葬儀後もサポートする体制を築き、上場企業経営者の責任は果たした。また、値上げに伴って断たなければならない東京博善の「古い慣習」もあった。

それは給与の倍、あるいはそれ以上となり、社会常識から逸脱していた「心付け」の廃止である。「心付け」とは前章で触れたが、「火夫」と呼ばれる火葬炉を扱う職員、炉前で作業する職員、霊柩車の運転手などに対し、火葬ごとに葬儀社を通じて喪家が3000円、5000円、1万円と現金を渡す慣習だ。

葬儀が僧侶への「お布施」を含め、定価のない謝礼と善意で成り立っていた時代の名残である。一時期は安かった火葬場職員の給与を心付けで穴埋めする意図もあったとされるが、それが歪な慣習として残った。古手の葬儀業者が説明する。

「火葬料金の値上げとセットにするなら給与も上げるべき」と不満の声も

「かつては丁寧に焼いてもらうという思惑で『心付け』を弾む慣習がありました。新型火葬炉となって、特に近代化してからは焼き方にほとんど差はないのですが、遺体に近い仕事をする人の順に、心付けを渡すという慣習が残ってしまいました。平成になると国税も問題視して調査に入る例もあり、公共の火葬場ではほぼなくなり、民間でも雑所得として申告するように指導が入った。東京博善の場合は、火葬料の値上げを機に心付けの廃止が我々に通告されました」

かつて火葬場は、いわれなき差別を受ける職場環境でもあった。その埋め合わせという側面もあったが、業界体質の古さを言うなら自らも変わらねばならなかった。ただ、職員の間には、「火葬料金の値上げとセットにするなら給与も上げるべきだが、そうなってはいない。結局、収益は会社が持っていった」（元職員）という不満も残ったという。

〈「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない！」中国資本参入→“急激な火葬料値上げ”に批判殺到…「東京博善」が葬儀業界から猛反発を受けるワケ〉へ続く

（伊藤 博敏／Webオリジナル（外部転載））