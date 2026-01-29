いとうあさこ、名門校で小中高過ごすも一転…芸人までの歩みに「恐ろしい人生を歩んで」
お笑いタレント・いとうあさこ（55）が27日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。自らの人生を自虐気味に振り返った。
【ビフォーアフター】貴重！現在はNGだというダイエット企画で見事な“くびれ”を披露したいとうあさこ
この日のテーマは「中学受験のリアル」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトークした。
上田から「中学受験やった？」と問われたいとうは、「私、小学校受験なんですよ」と語った。いとうは小学校から高校まで"女子御三家"の一つ・雙葉学園（東京都）に通っていたことが知られているが、「小中高つながって、そのまま家出をするという…恐ろしい人生を歩んで」と申し訳なさそうに語った。
さらに上田から小学校受験の記憶について尋ねられると「『サルカニ合戦の問題出た』、とか、なんか『ドリブルした』とか、そういう断片的なのはやっぱ覚えてるんですけど…6歳なんですよ。全く違うと思います」と中学受験との違いを語った。
【ビフォーアフター】貴重！現在はNGだというダイエット企画で見事な“くびれ”を披露したいとうあさこ
この日のテーマは「中学受験のリアル」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトークした。
上田から「中学受験やった？」と問われたいとうは、「私、小学校受験なんですよ」と語った。いとうは小学校から高校まで"女子御三家"の一つ・雙葉学園（東京都）に通っていたことが知られているが、「小中高つながって、そのまま家出をするという…恐ろしい人生を歩んで」と申し訳なさそうに語った。
さらに上田から小学校受験の記憶について尋ねられると「『サルカニ合戦の問題出た』、とか、なんか『ドリブルした』とか、そういう断片的なのはやっぱ覚えてるんですけど…6歳なんですよ。全く違うと思います」と中学受験との違いを語った。