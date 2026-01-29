「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

インド人は「自分を下げない」

「謙譲の美徳」や「謙虚さの精神性」は人として重要かもしれないが、もしかすると、それがあなたのメンタルを蝕んでいるものの正体かもしれない。敬語の中でも、「謙譲語」を使うごとに、あなたの自己への自信は1ミリずつ削がれている。

私がインドで働きながら、インド民と人事評価面談をしていると、彼らは皆、自己評価を満点に近い点数で提出してくる。この経験は、インドのみならず、他国の駐在員も経験したことがあるかもしれない。インド民は、職場において自分のことをいかに「価値があるものに見せるか」「自信があるように見せるか」ということに熱心だ。これは、厳しい競争環境においては、自分を下げたとたんに、淘汰される対象になるからで、競争社会の論理として筋が通っているし、合理的な習慣だ。

「自分の価値を認めさせる」

そんなインドで仕事をして何年も経ち、日本の「謙譲語」を考えてみると、さながらそれは、相手より下に、下に自分の名刺を出そうとして、いつの間にか双方ともに床ギリギリまでになるという芸人のコントのような状況が日本で発生しているように見えた。

そのコントを上手く出来なった者に「傲慢」、「上から目線」というレッテルを貼ることで、集団の輪を乱す者をあぶりだして排除するという、なんともいびつな構造を感じたのである。

もちろん、謙虚さ自体は成長のために重要だが、ほとんどの日本人に今、必要なものは、謙虚さと全く反対の、「自分の価値を高く表現する力」、「自分の価値を認めさせる力」ではなかろうか。

本書『インド人は悩まない』では、人様にどのように見られるかばかりに目がいき、日々悩みを抱える日本人のあなたに、インド民の生活や生き方を紹介し、彼らの根底にある合理的な思考法を理解する本である。図太く力強く生きる彼らの思考法や習慣はきっとあなたを楽にするに違いない。

