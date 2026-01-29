『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、推薦入試で落ちる高校生と受かる高校生のたった一つの違いについて解説します。

推薦入試で落ちる高校生と受かる高校生

推薦入試の志望理由書を読んでいると、毎年必ず出てくる言葉があります。

「教育を変えたいです」「社会を良くしたいです」「格差をなくしたいです」

どれも、間違ってはいません。むしろ、志が高く、立派な問題意識だと思います。しかし、はっきり言います。このレベルの社会課題では、ほぼ通りません。

なぜ、「教育を変えたい」「社会を良くしたい」が弱いのか。理由は単純です。誰でも言えるからです。推薦入試は、価値観のテストではありません。「いいことを言っているか」ではなく、「あなたがやる必然性があるか」を見ています。

抽象的な社会課題は、共感はできるけどその人である理由が見えない、という状態になりがちです。大学側からすると、「それ、あなたじゃなくてもいいですよね？」という疑問が残ります。

推薦入試で求められている社会課題は、スローガンではありません。必要なのは、課題×役割×学問が、一本の線でつながっていることです。

つまり、どの社会課題の、どの部分に対して、自分はどんな立場・役割で関わり、それを解決するために、なぜこの学問が必要なのか。ここまで説明できて、初めて「社会課題」として評価されます。

たとえば、「教育を変えたい」というテーマ。これをそのまま書くと、ほぼ確実に落ちます。ここから、段階的に具体化していきます。教育のどこに課題を感じたのか。それは、誰にとっての問題なのか。どの場面で、どんな不具合が起きているのか。

たとえば、「地方の公立高校において、進路情報の不足により、生徒が自分に合わない選択をしてしまう問題」。

ここまで降りると、ようやく「考えているな」という印象になります。

もう一つ、落ちる志望動機に共通しているのが、自分との接続が弱いことです。なぜ、その課題に気づいたのか。どんな経験が、そう思わせたのか。そこで何を感じ、何に違和感を覚えたのか。

推薦入試では、原体験のない課題設定は、説得力に欠けてしまいます。完璧な体験である必要はありません。小さな違和感で十分です。

学問につながらない課題は評価されない

そして、最も重要なのがここです。どれだけ社会課題が具体的でも、学問との接続ができていなければ受かりません。

なぜ社会学なのか。なぜ経済学なのか。なぜ法学なのか。なぜその学部なのか。この問いに答えられない志望動機は、「活動報告書」で終わってしまいます。推薦入試は、社会活動のコンテストではありません。大学で学ぶ人を選ぶ試験です。

自分が確認している限り、推薦入試で評価される志望理由書は、主に下記のような要素がしっかりと入っているものである場合が多いです。

・解決したい社会課題が明確

・その課題に関心を持った原体験がある

・自分が担おうとしている役割が言語化されている

・その役割を果たすために必要な学問が説明できる

・その学問を、この学部で学ぶ理由が具体的

この5点がつながっていれば、原体験や社会課題が派手である必要はありません。むしろ、地味で具体的な課題の方が、評価されやすいのです。

先ほどもお話ししましたが、「社会を良くしたい」という気持ち自体は、素晴らしいものです。ただ、それはスタート地点であって、ゴールではありません。推薦入試では、その思いを、どこまで具体的な構想に落とし込めているかが問われています。

推薦入試の志望理由書は、思考の深さが、そのまま可視化される書類です。

「教育を変えたい」「社会を良くしたい」

そこから一段、降りてください。さらにもう一段、降りてください。課題×役割×学問を意識した志望理由書を書けるようになると、評価される志望理由書に近づきますよ。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）