『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定をとる人が会社説明会で聞く質問について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

一瞬で内定に近づく面接での言動・第1位は？

一瞬で内定をとる人が会社説明会で聞く質問・第1位は、「この会社で活躍している人はどんな人か」を聞く質問です。たとえば「御社で活躍している方には、どんな考え方や行動の共通点がありますか？」といった質問です。

人事が説明会で最も警戒しているのは、ミスマッチです。能力が高くても、会社の文化や仕事の進め方に合わない人が入社すると、早期離職やトラブルにつながります。そのため、「自分がこの会社に合うかどうか」を見ようとしている学生は、それだけで評価が高くなります。

活躍している人の共通点を聞く質問は、「条件」ではなく「相性」を取りに来ている質問です。給与や休日ではなく、働く人の考え方に目を向けているため、「この会社で働く前提で話を聞いている人だ」と人事に伝わります。

会社で“つまずきやすい人”を聞く質問

2つ目に評価されるのが、「うまくいかない人の特徴」を聞く質問です。「逆に、御社で活躍できない人にはどんな傾向がありますか？」といった聞き方です。

多くの就活生は、会社の良い面しか聞きません。一方でこの質問をする人は、リスクまで含めて会社を理解しようとしています。人事からすると、「入社後の現実まで考えている」「ギャップで辞めにくい人」だと判断できます。

ベンチャーでも大手でも、早期離職は大きなコストです。だからこそ、マイナス面も踏まえて選ぼうとする姿勢は、志望度の高さと同じくらい高く評価されます。

入社後の「最初の1年」の動き方を聞く質問

3つ目は、「入社後のリアル」を聞く質問です。「新卒1年目の方は、最初にどんな仕事を任されることが多いですか？」や「1年目で評価される人はどんな行動をしていますか？」といった質問がこれに当たります。

この質問が評価される理由はシンプルです。入社後の自分を具体的にイメージしている人は、内定を出した後に辞退しにくいからです。

説明会でよく聞かれるのは、「残業は多いですか」「リモートはできますか」といった条件の質問です。それに対して、「どんな仕事をどう頑張れば評価されるのか」を聞く人は、すでにその会社で働く前提で考えています。人事から見ると、ここまで踏み込んでいる学生は、他の就活生とは明らかに違って見えます。

説明会での質問を「情報収集」ではなく「相性の確認」に変えてみるだけで、企業からの見え方は大きく変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）