ロバーツ監督が佐々木朗希に“新球種指令”　先発定着へは「左に曲がる球」が鍵に

指揮官は「チャンスを最大限与えるつもりだ」とも述べたという(C)Getty Images

今季、メジャー2年目を迎えるドジャースの佐々木朗希に、デーブ・ロバーツ監督が“新球種”の習得を求めた。日本人右腕のさらなる成長を望む指揮官のコメントを、米紙『NEW YORK POST』が現地時間1月27日配信のトピックの中で伝えている。

昨季、初めてメジャーの舞台に立った佐々木は、開幕2戦目で先発マウンドを任されデビューを果たすも、右肩不調の影響もあり勝ち星は僅か1つにとどまった。5月には「右肩インピンジメント症候群」のため故障者リスト入りとなり長期離脱。シーズン終盤に救援投手として復帰を果たすと、ブルペン陣が打ち込まれていた中で“救世主”となる活躍を見せ、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

『NEW YORK POST』によると、佐々木が今季開幕から先発ローテーション復帰が有力であるとして、ロバーツ監督が、「彼には先発の5番手、あるいは6番手になるためのチャンスを最大限与えるつもりだ」と述べたコメントを紹介している。

さらに、佐々木に対しロバーツ監督は、「私に言わせれば、彼には第3の球種が必要だ」と提言したという。その上で、「左に曲がる球でなければならない」などとも指揮官は付け加えている。

同メディアは新球種が「スライダーか、または、カーブ」と予想するとともに、「ササキは日本が生んだ中でも屈指の天賦の才を持つ投手だ。国内リーグでは、100マイルの速球とウィッフルボールのようなフォークという、実質2球種だけで打者を圧倒してきた」と24歳のキャリアを辿りながら、「しかし、昨季のメジャー移行は順風満帆とはいかなかった」と振り返る。