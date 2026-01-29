「大げさだけど…選手は動物園の動物？」舞台裏のカメラ追跡にシフィオンテクが疑問符 ガウフのラケット破壊を受け

ガウフのラケット破壊が様々な波紋を呼んでいる(C)Getty Images

現地時間1月27日、テニスの全豪オープン女子シングルス準々決勝がオーストラリア・メルボルンで行われ、世界ランク3位のココ・ガウフ（米国）は、同12位のエリナ・スビトリーナ（ウクライナ）に1-6、2-6で完敗。終始プレーに精彩を欠いたこの一戦では、舞台裏の映像が大きな波紋を呼んでいる。

【動画】怒りが収まらず…試合に敗れたガウフがコート裏でラケットを破壊したシーン

敗戦後、険しい表情でコートを後にした21歳のスター選手は、裏側でフラストレーションが爆発。ラケットを激しく叩きつけ、その姿がネット上で拡散されると、記者会見では、「カメラがない場所だと思っていた」「わざわざ放送する必要がないと思う」と不満を露わにした。

ラケット破壊に正当化の余地こそないが、選手のプライバシーを巡っては、同業者から共感の声が少なくない。現地時間28日、準々決勝で敗れた同2位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）は、「私たちは選手なのか、排泄時ですら見られる動物園の動物なのか？」と困惑した様子で質問に答えている。