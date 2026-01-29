【日本ハム】注目のセカンド争い　空いたポジションはどう埋める？「気骨あふれるガッツマン」「打撃注目のロマン砲」

就任5シーズン目となる新庄監督がどんな手法でチームを盛り立てていくのかも注目となる（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext

いよいよ今年もキャンプイン目前となった。

昨年あと一歩のところで優勝に届かなかった日本ハムも、勝負を賭けるシーズンとなる。

オフには2年連続最多勝の有原航平が加入。投打に充実の戦力を整え、選手たちもここからレギュラー入りを果たすため、アピール合戦が始まっていく。



どのポジションも層が厚く、熾烈な争いが予想されるが、注目は二塁争いにもある。昨シーズン、チームで最も多い先発出場は石井一成の96試合。その石井はFA権を行使して、西武に移籍したとあって、し烈な定位置争いが話題を集めそうだ。

候補の一人はチームきってのガッツマンとしても知られる水野達稀。昨季は故障で1か月近く離脱したが、100試合に出場、打率.247、7本塁打、39打点。ここぞという場面での勝負強さも持ち味だ。

また注目はソフトバンクから24年オフに現役ドラフトで移籍。昨季は捕手登録ながら、左翼や複数ポジションに挑戦し、出場機会を得た吉田賢吾も今春のキャンプからセカンドに本格挑戦することが伝えられている。