発達障害の人が経験した人生の「ブレイクスルー」…社会が認める”デキるやつ”になるのをやめたら、すべてが回り出した

石橋氏は前回、発達障害の人の「生きづらさ」のもとになっている「昭和の呪い」（＝古い価値観）に言及した。実か彼も、長年「呪い」にかかっていた一人だったという。そこから解放されるきっかけは自助会で訪れたというが、ではチャンスは、どのようにしてめぐってきたのだろう。石橋氏が自らの「ブレイクスルー」について明かす【第6回】

【対談者プロフィール】

●青木聖久（あおき・きよひさ）

日本福祉大学教授、精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして精神科病院や小規模作業所（現・地域活動支援センター）で支援にあたった経験もある。『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』（講談社）など著書多数。

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立し国内でも最大規模のグループに成長させる。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

運営ブログ→https://sakai-dd.hatenablog.com/entry/2025/11/25/123459

自助会を続けたら見えてきた「パターン」

【編集者】

石橋さんは、青木先生のように福祉一筋のキャリアを歩んできたわけではないですよね。いまも会社員をされている。その石橋さんには、「昭和の呪い」が解けた瞬間はあったのでしょうか？

【石橋】

自助グループをやりだして３年ぐらいして、参加者のいろんな人の話を聞くなかで、なんかパターンが見えてきたんです。〈もしかしたら「生きづらさ」って個人差があるようで、実はないんちゃうか⁉〉っていう仮説がポッと頭に浮かんだ。

たとえば「仕事ができない」というのもよく聞く生きづらさです。そこでADHDとASDの人がいると、原因は違えど、両者の「仕事できない」にも共通点があることがわかってきた。あるいは、男性と女性では、女性のほうが「呪い」が強いらしい、とか……。

そうやって、たくさんの人の話を聞いていくなかで見えてきたこと、まさにそれを自分にあてはめてみたら、〈こうやってやってみたらいいんちゃう？〉みたいなものが、前に出てきた当事者研究っぽく、僕のなかでポコッと出てきたんです。その出てきたものを、1回自分で試してみようと思ったんですよ。

たとえば、僕はある会社に入社して、頑張って〈デキるやつになろう〉と思ってた。その「デキるやつになろう」というのを捨ててみたら、どうなるんだろうと試したり。あるいは、どんなに仕事ができなくても、会社に残れてる人って稀にいるじゃないですか。〈そういう人たちって、どんなんしてるんやろう〉って観察して、〈「愛されキャラ」やってみようかな〉と試してみたり。

忘れ物とかミスも、「しないようにする」のではなくて、「する前提」で物事を進める。先に同僚とか上司に「俺、忘れっぽくてさ」「なんかあったら教えてや」って一言、伝えておく。そうするだけで、「お前ホンマに忘れてるやん。なんじゃそりゃ」って笑いながら許してくれたりするわけです。失敗することもあるわけですが、やってみたら意外にうまくいった、なんてこともあるわけです。

他にも「同じこと何回も言われても怒らない」とか、自分に無理のない範囲で試せる「演技」とか「振る舞い」をやっていくと、けっこううまく。それで自分の人生がうまく回りだして、〈ああ、こういうことか〉と気づいたのが31歳か32歳くらいのことですかね。

変わるきっかけはフッと湧いてくる

【石橋】

こうして、自分でやってみてうまくいったわけですが、あるいは「うまくいくのは自分だけだった」なんて可能性もある。しかし、自助会の活動を継続して、さらにたくさんの人の話を聞いて、「同じ考え方やなあ」「そういうふうにすると、やっぱりうまくいけへんよなあ」とといった感じで数々のケースで“答え合わせ”をしていった。

そんなふうにして多くの“症例”を積み重ねていった結果、「こういうときには、こうしたほうがいい」という答えが大体でてくるようになったんです。以上が僕の個人的なブレイクスルーです。一気に分かったというよりは、“徐々に徐々に気がついていった”“試してみて納得した”という感じですね。

【青木】

「忘れ物をしない」とか、“できないこと”を修正する流れで勝負すると、たぶん発達障害がない人の方が、きっと有利なんですよね。だからそこで合わせるのではなくて、その人の感性など、何かプラス要素を活かしておられるように感じます。また、石橋さんはおそらく、周囲の人を見渡してみてから考えたのではないかと思いますが、そういう意味では「視点を変える」というのも、生きづらさを解消するうえでは大きな意味を持つのでしょうね。

【石橋】

やっぱりそうですね。「視点が変わる」からその人が変わるのか、「その人が変わった」結果として視点が変わるのか、どちらが先かはわかりませんし、おそらくどちらもあり得るのだと思います。どっちでもいいのですが、とにかく「変わる」きっかけが、自助グループのなかで、それぞれの参加者の頭にフッと湧いてほしいなあと思っています。

何の話のどこが、その人に刺さるかはわかりません。しかし、いろんな話をしてもらい、いろんな話を聞いてもらうなかで、思わぬことに気づいたのか、参加者の顔が「はっ」ってなってるのを見ると、「お、なんかハマったな」と僕にもわかる。そういう瞬間は、自助グループをやっててよかったなと思いますよ。

【青木】

ところで石橋さん自身は、たとえば精神障害者保健福祉手帳（以下、精神の手帳）をとろうとか、今からでも障害年金を受給できないかとか、そんなふうにはお考えになっていないのでしょうか。

経済的支援制度にみられる地域差

【石橋】

実は発達障害の診断を受けた当時は、障害者手帳のことをぜんぜん知らなかったんです。とるもとらないも、存在を知らなかったんですよ（笑）。もちろん、障害年金も知らなかった。だから、“いかに発達障害者のまま社会のなかで、底辺を這いつくばってでも生きていくか”ということだけを考えたんです。まあなんとか、意外にサバイバルできた、みたいな感じですね。

では、今はどうかというと、今も手帳をとろうとか、障害年金をもらおうという気はないですね。いわゆる発達界隈での僕の価値がどこにあるかというと、発達障害なのにしゃべれて一般雇用されてて、結婚して、子どももおって、みたいなところらしい。若干皮肉を込めて言えば、定型社会の方はどうもそこに価値を感じてくださるようなので、手放すのはもったいないかなと思っています。

【青木】

なるほど、石橋尋志という人物を広告塔としてうまく使うための、一種の「ビジネスモデル」がある、というわけですね。また、社会人でいらっしゃる石橋さんが、いま手帳をとってどれくらいのメリットがあるのか、というのもあるのでしょう。

ただ、活動家として他の人に取得をおすすめするのか、しないのか、という見方もあると思うのです。

私の勤務先は愛知県にありますが、愛知県は全54市町村すべてで、精神の手帳の１級か2級、どちらかがあれば全科無料になるんですよ。手帳取得者のうちの7割が１〜2級なのでこれは大きい。一方、石橋さんが続けてこられた「さかいハッタツ友の会」がある堺市では、１級だけが支援の対象で、かつ若干の自己負担もある。自治体が独自に行っているこれらの助成について記した文章を、拙著『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』から抜粋しておきます。

こちらの本には検索のヒントも載せたので、興味のある方はぜひ手に取っていただきたいものですが、こんなふうに「公的な制度」といっても、中身を詳しく見ると「違い」があるわけですよ。そこを石橋さんのような当事者の方が理解したうえで、知らしめようとしてくださるといいのではないかと思うのです。次回はこの点についての話から始めましょう。

