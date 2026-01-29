「やらせて・ほめる」のがポイント…IQ120の子を多数育てた園長が「お返事」「挨拶」を徹底する深い理由

前編で触れた「挨拶」「お返事」を子どもに教えることには、単なる躾以上の深い意味があります。ルールを身に付けたからこそのびのびと発揮される力もある、そう論じる「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長の持論を、著書『最高の育て方事典』より抜粋・編集してお贈りします。

「挨拶」で自発性・社会性が伸びる

返事のほかに早い時期から始めたいのが、「挨拶」です。最も簡単な「おはようございます」から始めるといいでしょう。

まずは子どもに「朝起きたら、『おはようございます』と言おうね」と教えるところから始めますが、挨拶に関しても、大人が率先してお手本を示してください。親が先に、

「おはようございます」

と子どもに言い、それに応えて子どもが、

「おはようございます」

と返せたら、しっかりほめます。ここでもポイントは「やらせて・ほめる」。

くり返して習慣化し、子どもが自ら挨拶するよう導いていくこと、それが自発性や社会性を育てる第一歩となります。挨拶は、「いま」だけでなく、就学後も社会に出てからも、子どもに一生し続けてほしいことです。たまにやるのではなく、毎日毎日くり返しましょう。また、折を見て「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」なども取り入れてください。

記事前編の「おへんじ」もそうですが、子どもができるようになったら、ぜひ次のように発展させていくといいと思います。

●きょうだい児を巻き込んで、「どっちが元気よく『おへんじ』できるかな？」と子どもの競争心をくすぐってみる

●祖父母や親戚など、親以外の大人がいる場で挨拶してもらうなど周囲を巻き込み、大人全員で大げさにほめる

子どもの笑顔が増え、さらなる成長につながること請け合いです。

子どもの「できること」も増える

必要なときに「自制」あるいは「自ら行動する」心がけを身に付けると、人の話に耳を傾けられるようになるので、子どもの「できること」は大きく広がります。

たとえば、ここに折り紙があるとします。折り紙を目にした子どもの心のなかには、〈遊びたい！〉〈早く折りたい！〉という欲求がわきあがるかもしれません。ですが、そこで自分の感情や気持ちと折り合いをつけて、

●まず大人が説明する「折り方」を聞く

●説明のあとで自分が折る、という決まりどおり行動する

ということができれば、子どもは「正しい折り方」を学び、より整った作品がつくれるはずです。少し自制できるだけで、このように「学び」が進むのです。

必要なときに自制する心の強さは、一朝一夕で養えるものではありません。本節の最初のほうでふれた「おへんじ」のような小さなところから始めて、次第に、「食卓に全員そろってから食べはじめる」「人が話し終わるまで待っている」「年下の子におもちゃをゆずってあげられる」など、日常のさまざまな場面へ広げていけるよう、大人が導いてあげてください。

