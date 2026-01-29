ドロドロの社内恋愛に、うむを言わせぬ解雇…アメリカを騒がせる、OpenAIから飛び出したスタートアップの内紛劇

OpenAIの最高技術責任者が独立して会社を設立

暴露される社内恋愛、権力闘争、裏切り……。

OpenAIやアンソロピックに対抗するAIスタートアップの内輪揉めがシリコンバレーで格好のゴシップ・ネタとなっている。

言わばハイテク版ソープ・オペラ（愛憎劇）の舞台となったのは、2024年9月までOpenAIのCTO（最高技術責任者）を務めていたミラ・ムラティ氏らが同社を辞めて共同創業したThinking Machine Lab（TML）社だ。

同社は「人間が理解・制御し、正しく関係を結べる安全な汎用AI」の実現を目指して2025年2月に設立され、そのCEO（最高経営責任者）にはムラティ氏が就任した。

ムラティ氏はOpenAI在籍時から、我の強い技術者達をまとめあげる管理能力で定評があった。やがて2023年9月に起きたサム・アルトマンCEOの追放劇（社内クーデター）で暫定CEOに就任して、一躍世間にその名を知られることになった。

このように実力もネーム・バリューもある彼女が立ち上げた会社とあって、TMLは設立当初から投資家の間で多大な注目を集めた。昨年7月には大手VC（ベンチャー・キャピタル）のアンドリーセン・ホロウィッツ等から、総額20億ドル（3000億円以上）ものシード資金を調達した。

これによってTMLの時価総額（企業価値）はいきなり120億ドル（1兆8000億円以上）に達した。この時点で同社は創業から僅か5か月、しかも一つの製品も出していなかっただけに、昨今の生成AIブームに沸くシリコンバレーにあっても異例の出来事と見なされた。

部下がCEOの指揮権を奪おうと画策

しかし順風満帆に見える外面とは対照的に、TML内部の人間関係は当初からギクシャクしていた。最近、ウォールストリート・ジャーナルなど米国メディアが報じたところによれば、同社の共同創業者・CTOバレット・ゾフ氏が同僚の女性社員と恋愛関係にあることが昨年夏頃にムラティCEOの耳に入ったという。

ゾフ氏と女性社員は元々OpenAIの従業員であったが、ゾフ氏がこの女性を誘い入れる形で二人ともTMLの社員となった。二人の関係を知ってから、ムラティCEOはゾフ氏の働きぶりや仕事上の成果に日毎不満を募らせるようになっていったという。

ところが今月、このゾフ氏、そして彼とは別の共同創業者、さらにもう一人の従業員（都合3名）が、ムラティ氏に「一度ミーティングしたい」ともちかけてきた。

「一体何だろう」と思って、その場に出向いたムラティCEOに向かって、ゾフ氏ら3人の社員は会社（TML）の進んでいる方向性に異議を唱え、「自分たちに技術開発の決定権を譲り渡してくれないか？」と打診した。そして、もしもその要求が通らなければ同社を辞職する意向を明らかにしたという。

これに対しムラティ氏は「あなた（ゾフ氏）は既にCTO（最高技術責任者）として、その役割を任されているでしょう。それにこの数か月、あなたはほとんど仕事をしてないじゃない」と反論した。

予めOpenAIに根回しして退路を確保

その二日後、ゾフ氏はTML（つまりムラティ氏）から解雇された。同日、このゾフCTOを含む（前掲の）3名の従業員は全員同社と袂を分かち、OpenAIと入社契約を交わした。

そもそも3人とも元々OpenAIの従業員であり、その職を辞してTMLに加わっていたので、彼らは結局OpenAIに復帰した、ということになる。また、ゾフ氏と恋愛関係にあった（前述の）女性従業員は、彼ら3人よりも先にOpenAIに復職していた。そもそも、この二人はOpenAIに在籍していた当時から、そのような関係にあったとされる。

ゾフ氏ら3名の従業員がTMLからOpenAIへと復帰した当日、OpenAIのアプリケーション担当CEO、フィジ・シモ氏がその件をXで発表し、その中で「彼らはこの数週間に渡って我々（OpenAI）と（復職に向けた）交渉を続けてきた」と明らかにした。

つまりゾフ氏ら3名は予めOpenAI復帰への道を確保してから、（TMLの）ムラティCEOとの交渉に臨んだことになる。だからこそ「我々に技術開発の決定権を渡してくれ。さもなくば、この会社を辞める」とする強気の要求を持ち出す事ができたのだろう。

メタが横槍を入れる

話は遡るが、ムラティ氏がゾフ氏の社内恋愛を知った昨年夏頃、マーク・ザッカーバーグCEO率いるメタ（旧フェイスブック）がTMLに同社の買収を持ち掛けてきた。ゾフ氏はこの提案を受け入れてTMLをメタに売却したかったが、ムラティ氏はそれに反対した。つまり、今後ともTMLという独立した会社としてAIの研究開発を進めたかったのだ。

その数か月後となる昨年10月、TMLは同社初の製品となる、企業向けのAI開発支援ツールをリリースしたが、それに対する市場の反応は今一つだった。

同じ頃、TML共同創業者の一人、アンドリュー・タロック氏もムラティ氏に「我が社をメタに売却しよう」と強く促した。が、この提案に対してもムラティ氏は首を縦に振らなかった。

タロック氏も（前述の）ゾフ氏と同じく、元々はOpenAIの技術者だった。業界内では、かなり有力なエンジニアとして知られていたせいか、（TMLの買収をムラティ氏から断られた）メタは今度はタロック氏に狙いを定め、その引き抜きを図った。

あるいは最初からそのつもりだったのかもしれないが、結局タロック氏はTMLからメタに移籍することになった。真偽のほどは定かではないが、その際にメタが同氏に提示した報酬総額は最大10億ドル（1500億円以上）に達するとの報道もある。

【後編を読む】中身のないトークでも50社から総額20億ドルが集まる……ドロドロ社内恋愛も飛び出した米ＡＩ企業にみる「スタートアップの危うい現状」

【つづきを読む】中身のないトークでも50社から総額20億ドルが集まる……ドロドロ社内恋愛も飛び出した米ＡＩ企業にみる「スタートアップの危うい現状」