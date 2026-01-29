¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÂ´¶È¸å¤Î·Ð¸³¡¡ºß¹»À¸¤ËÅÁ¼ø¡¡¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¡×¡Ö³Ø¹»À¸³è½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡×¡¡ÆüÅÄ»°·¨¹â¡¡30ºÐ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüÅÄ»°·¨¹â¡ÊÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òºß¹»À¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂè16²ó30ºÐ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÈ¯É½²ñ¡×¤¬22Æü¡¢ÆüÅÄ»Ô»°ËÜ¾¾¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢ÆüÅÄ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£2¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¿´¹½¤¨¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤Ë¸©Æâ½é¤ÎÁí¹ç³Ø²Ê¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï¡¢¶µ°éÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òºß³ØÃæ¤Î3Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â´¶È¸å¤â´Þ¤á¤¿Ä¹¤¤´ü´Ö¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Â´¶È¸å12Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î´ë²èÉôÌç¤ÇÆ¯¤¯µÈºê¡ÊµìÀ«¡¦ÀîÌî¡Ë°½²»¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ÎÈ¯É½¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¹¥¤¤Ë¡×¡£Åö½é¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬Î¹¹Ô¶È³¦¤Ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤·¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó·Ð¸³¤Ç¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¡×¤Ø¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬»Ù±ç³Ø¹»¡ÊÂçÊ¬»Ô¡Ë¶µÍ¡¤Ç¹â¹»À¸¤ò¼õ¤±»ý¤Ä³á¸¶Âç»Ö¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä½õ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ°´ê¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡8Ç¯Á°¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿´Ç¸î»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤Îº´Æ£Î¶°ì¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¹â¹»À¸¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢µÈºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡×¡£³á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÍê¤Ã¤Æ³Ø¹»À¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºß¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè28²óÁí¹ç³Ø²Ê¸ø³«È¯É½²ñ¡×¤â¤¢¤ê¡¢³Æ³ØÇ¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿3Ç¯¡¢¿ÊÆä¼Ó¡Ê¤Ê¤®¤µ¡Ë¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¹¥¤¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÆüÅÄ¹â¡¢ÆüÅÄÎÓ¹©¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¡£»°·¨¹âÀ¸ÅÌÁ´°÷¤Ë¡Ö»äÉþÅÐ¹»¤ÎÆü¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢6³ä¤·¤«»¿Æ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ºÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¤µ¤ó¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ëÁªÂò¤Î3Ç¯À¸6¿Í¤Ï¡¢¼«ºî¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£À¹¤ó¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë