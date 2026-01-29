佐賀県鳥栖市山浦町で独立系書店「ペンギンブックストア」を営む立石美伸さん（60）＝旧姓臼井＝が、ひきこもりをテーマにした本「あなたがひきこもりだったころ」を自費出版した。佐賀、福岡両県で暮らす10〜40代の当事者やその家族を取材したノンフィクションで、「当事者や家族だけでなく、ひきこもりが身近な問題ではない人も含めて幅広く読んでほしい」と話している。

フリーの編集者やライターとしても活動する立石さんは東京の出版社で生活情報誌の編集に携わった後、独立した。編集プロダクションを立ち上げ、実用書などの出版を手がける中で、ひきこもり支援団体代表の本を担当。活動に密着し、ひきこもりに悩む家庭を数多く訪問したのを機に、自ら取材を始めた。

2020年にひきこもりの子を持つ母親たちの記録をまとめた「『大人の引きこもり』見えない息子と暮らした母親たち」（臼井美伸著、育鵬社、現在は絶版）を出版。その後も取材を続け、20〜23年にウェブマガジン「AERA dot.（現AERA DIGITAL）」で連載した。

「記事を本という形で残し、インターネットを見ない人にも届けたい」と自費出版を決意し、ウェブ連載から厳選した9本を収録した。完璧主義ゆえに高校の部活でつまずいて不登校になった10代男性、中学時代に学校で突然バットを振り回し、ひきこもりと社会復帰を繰り返した20代男性、実家に引きこもる弟を憂慮し結婚を諦める40代女性らが登場する。

当事者の多くは支援団体とつながり、社会復帰を果たしている。家族の知人が手を差し伸べ、就職につながった例もある。

「当事者には自分と似た状況の人が変わっていく様子に希望を持ってもらい、家族には立ち直っていけることを知ってほしい」と立石さん。身近に当事者がいない人も「気持ちを想像し、手助けができることを知ってほしい」と願う。

自費出版本はA5判、全108ページで1870円。同ストアなどで販売している。問い合わせは、電話＝080（4448）6727、メール＝penguinbookstore.tosu@gmail.comまで。（前田絵）