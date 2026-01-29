「異例の選挙」で各自治体が対応に苦慮している。長崎県内は衆院選と知事選が重なる「ダブル選」となり、一部の自治体は県議選補欠選挙も加わる「トリプル選」に。最高裁判所裁判官国民審査も含めると投票は最大5種類となり投票箱も足りない。一つの投票箱に2種類の票を投じてもらうという「前例のない対応」で臨む地区もある。

投票は、知事選と衆院選（小選挙区・比例代表）、国民審査のほか、長崎市と佐世保市・北松浦郡の選挙区では30日告示の県議補選が加わる。本来は各選挙や国民審査の票はそれぞれ別の投票箱を設置するが、今回は県内10市町で、2種類の投票を一つの投票箱で行う運用を取り入れる。

長崎市選挙管理委員会は期日前を含む延べ178カ所の投票所のうち、173カ所が投票箱三つで対応する。箱は（1）小選挙区（2）知事選と県議補選（3）比例代表と国民審査−で分ける予定。県選管は「投票用紙の色は（選挙ごとに）違うので仕分け可能。やむを得ない現実的な対応だ」とする。

大村市選管は、四つの高校で1日1時間ずつ実施予定だった知事選の期日前投票を全て中止した。投票箱は別日や別場所での使い回しができず「投開票当日に明らかに足りなくなる」。担当者は残念そうだった。

入場券の発送にも大わらわ。小値賀町選管は「町民や事務員を混乱させないように」1枚の入場券に全ての選挙分を印刷。長崎市選管は（1）知事選と県議補選（2）衆院選−に分けて発送したが、衆院選は期日前投票開始の28日に間に合わない事態となった。県選管は「全ての期日前投票ができるのは2月1日から7日まで。入場券がなくても投票できるので、足を運んでほしい」と呼びかけている。（鈴鹿希英）