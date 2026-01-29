トヨタ「“新”ノア」登場に反響殺到！

トヨタの誇るミドルサイズミニバン「ノア」が、2025年9月2日に一部仕様変更を受け、さらに魅力的な一台へと進化しました。

ファミリーカーとして不動の地位を築いているノアですが、今回の改良では安全性と実用性が大幅に底上げされています。

【画像】超カッコいい！ トヨタ「新ノア」です！（30枚以上）

そんなノアに対して、どのような反響が寄せられたのでしょうか。

2001年に初代が登場して以来、2022年デビューの4代目へと進化を続けてきたノア。全長約4.7mという扱いやすいサイズの中に、ハイブリッドで23.4km／L（WLTCモード燃費）という高い経済性と、最大8名がゆったり過ごせる空間を凝縮しています。

直近の改良で特筆すべきは安全装備の充実です。これまでメーカーオプション扱いだった「ブラインドスポットモニター」や、降車時の事故を防ぐ「安心降車アシスト」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」の3つの機能が、全グレードで標準装備となりました。

さらに上級グレードでは、ETC2.0ユニットやコネクティッドナビPlus、バックガイドモニターも標準化され、より安心してドライブを楽しめるパッケージとなっています。

外観やカラーバリエーションにも変化がありました。ボディカラーの設定が見直され、新たに「プラチナホワイトパールマイカ」が登場。これは高級ミニバンの「アルファード」にも使われている気品ある色味で、従来のホワイトパールよりも純白に近い輝きが特徴です。

一方で「レッドマイカメタリック」などを含む計3色はラインナップから外れました。

グレード体系については、よりシンプルに整理されています。これまで「標準グレード」として設定されていた「S」「G」「X」のうち、中上位の2つが廃止され「X」に集約されました。

対照的に、スポーティな「エアログレード（S-Z／S-G）」は引き続き維持されており、こだわりを持つユーザーのニーズに応えています。

また、オプション構成も選択肢を広げるよう見直されました。例えば、後方の視界を確保する「デジタルインナーミラー」は、セットオプションを介さず単独で選べるようになり、利便性が向上。ただし、カラーヘッドアップディスプレイについては、高度な運転支援を行う「アドバンストドライブ」とのセットオプションに組み込まれる形に変更されています。

価格（消費税込）は283万300円からに設定され、今回の改良で家族のライフスタイルに合わせた最適な選択がさらにしやすくなったと言えるでしょう。

仕様変更を受けた最新のノアに対して、ネット上ではユーザーからさまざまな反応が寄せられています。

まずポジティブな意見として、装備の充実を喜ぶ声が多く見られました。

「ガソリン車のXグレードでもスマートキーが標準装備になるのは便利でうれしい」といった声や、上級グレードのS-Zにおいて「10.5インチの大型ディスプレイやETC2.0、ドライブレコーダー、さらにブラインドスポットモニターまで一気に標準化されたのは大きい」と、利便性と安全性の向上を評価する書き込みが目立ちます。

また、細かな変化に注目するファンからは「ハイブリッド車のエンブレムが新しいデザインに変わっている！」といった発見の声も上がっています。

一方で、選択肢が絞られたことに対する戸惑いや惜しむ声も少なくありません。

「グレード体系が大幅に整理されて驚いた」という意見のほか、特に標準（ノーマル）デザインを好む層からは「本命だった中間グレードがなくなってしまったのはショック」「ノーマル顔の選択肢が減ったのは寂しい」と、ラインナップの集約を残念がる反応が出ています。

さらに、ボディカラーについても活発な議論が交わされています。

「選べる色が4色だけになってしまい、少し物足りなさを感じる」「設定色が減っただけでなく、落ち着いたトーンの色味に偏っていて、もっと鮮やかな色が欲しかった」など、カラーバリエーションの縮小に寂しさを覚えるユーザーも多いようです。