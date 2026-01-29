「島鉄がなくなると困る。両親が共働きで朝夕の送迎は無理だから」。島原商高1年、米田ひまわりさん（16）は困惑顔だ。通学に使う島原鉄道（本社・長崎県島原市）は、経営難による存廃問題の渦中にある。同校の最寄りは島原駅。部活動のある土曜を含めて週6日、10キロ以上離れた雲仙市国見町から通っている。

島原半島には高速道路がなく、諫早−島原港（43・2キロ）をつなぐ島鉄は半島の“動脈”といわれる。1990年代の雲仙・普賢岳噴火災害による長期不通が影響して利用者が大幅に減り、経営は赤字に転落した。かつては島原港から先の半島南部まで続いていたが、2008年で廃線に。18年には長崎自動車（長崎市）の傘下に入った。

“苦しい台所事情”は高校生にも伝わっている。朝は2両編成なのに対し、帰りはラッシュ時でも1両編成の時があるという。米田さんのクラスメート、吉田来未さん（15）は「車内はぎゅうぎゅう詰めで、降りるのに一苦労する」と苦笑いした。

島鉄の昨年度の乗客114万人は、ピーク時（66年度）の4分の1。観光利用を促す「イベント列車」に力を入れるほか、今年4月からは20年ぶりとなる平均2割の値上げに踏み切る。

それでも沿線人口の減少で収支に回復の兆しは見えず、行政の補助金で賄う状態に変わりはない。

◆

県は22年、県内の交通網を考える地域公共交通活性化協議会の中に、島鉄や沿線3市（島原、雲仙、諫早）を加えた検討部会を設けた。線路などの維持管理を自治体が担う上下分離方式による鉄道存続か、路線バスへの転換かを話し合い、25年度内に結論を出す。

音頭を取る県は、運転手不足を背景に「バス転換は現実的に厳しい」との見解を示しており、協議は事実上、鉄道存続に絞られているとみられる。

その場合、沿線3市の負担増は避けられない。「今でも無い袖を振って支援している。幾らまでなら負担するのかといった想定の話には答えられない」。島原市の古川隆三郎市長は先月の定例記者会見で島鉄存続の必要性を説きつつ、こうけん制して見せた。

現在はレールや枕木といった設備の更新や車両検査に要する経費を国、県、3市が3分の1ずつ負担。3市はさらに運営費として毎年1千万円ずつを補助していることが背景にある。

新たな支援の枠組みでは、島鉄が担ってきた維持管理経費が加わる可能性が高い。存続協議の行方について県交通政策課は「それぞれの負担割合などを巡り、大枠で合意できていない。個別に協議、調整を進めている」としている。

ローカル線に詳しい関西大の宇都宮浄人教授（交通経済学）は「公共交通を収支で判断せず、道路と同じく社会インフラと考えるべきだ。道路もいつも車がいっぱいなわけではない」と説明。島原半島に限らず県内は7割を半島や離島が占め、公共交通の維持は住民の生活の質に直結する。「若い人には『車がないと暮らせないから』と地域を離れる人もいる。県や市は赤字を補填（ほてん）するという発想で負担を押し付け合うのではなく、地域の将来のための投資と捉えてしっかり関わっていくべきだ」と提言する。（本山友彦）