極刑が執行されたという取り返しのつかない重みが、裁判官の目を真実から背けさせたと言わざるを得ない。納得し難い判断だ。

菊池事件の裁判のやり直しを求めた第4次再審請求審で、熊本地裁は再審を認めない決定をした。

事件は1952年、熊本県で起きた。ハンセン病患者とされた男性が「特別法廷」で殺人などの罪で死刑判決を受け、62年に執行された。男性は潔白を訴えていた。

決定は、強制隔離施設の菊池恵楓園などを開廷場所に指定したことが「法の下の平等」を定める憲法14条に反すると認定した。違憲の法廷で裁かれたならば、裁判をやり直すのが当然ではないか。

加えて、弁護団が主張した確定判決に対する疑義にも十分な合理性があった。熊本地裁は再審の扉を開けるべきだった。

日本では死刑執行後に再審が認められた例はない。認めれば、国が誤審で無辜（むこ）の人命を奪ったことになる。死刑制度の存廃議論に多大な影響を及ぼすのは必至だ。

だからといって事の重大性にたじろぎ、不正義を正さないことは断じて許されない。

■差別が生んだ冤罪だ

確定判決によると、男性がハンセン病だと県に報告されたことを恨み、村役場の元職員を殺害したとされた。

一方で、凶器とされた短刀を警察が入手した経緯など、明らかに不可解な点があった。弁護団は今回、新証拠として「遺体に短刀では付けられない傷が複数ある」とする法医学鑑定書を提出した。これも警察による証拠捏造（ねつぞう）を疑う弁護団の主張を裏付けていた。

判決のもう一つの柱である親族の供述も変遷が不自然だった。男性から犯行を告白されたと証言するが、新証拠の心理学鑑定書により信用性が大きく揺らいでいる。

これらの新証拠に対し、熊本地裁は説得力のある反論もなしに一蹴した。今回の決定は、結論ありきだったという他ない。

事件と密接に関わる背景に、官民挙げてハンセン病患者を強制隔離した「無らい県運動」がある。

戦前から戦後にかけて、国は全ての患者を隔離施設に収容することを目指し、都道府県を事実上、競い合わせた。住民による密告も奨励した。

1940年の全国一斉調査で、熊本県の未収容患者数は約630人と全国の1割を占めた。5年前の前回調査より増えたのは熊本県だけだった。そこで戦後に再開した運動において、県は相当の危機感で強力に推進したとされる。

男性はこの渦中で事件に巻き込まれた。まさに違法な隔離政策による偏見や差別が生んだ冤罪（えんざい）犠牲者だ。

■司法の責任は免れぬ

隔離政策の違憲性は2001年に熊本地裁判決が認定している。直後に政府と国会は責任を認め、元患者に謝罪した。

三権の一翼を担う司法は対応が遅かった。最高裁は16年、特別法廷が偏見と差別を助長したことを認め、最高裁長官が謝罪した。

ただし、裁判の手続きを定めた裁判所法違反に基づく判断であり、確実に治る病気となっていた1960年以降に限定していた。50年代に開かれた菊池事件の特別法廷は含まれず、違憲とまでは認めなかった。

熊本地裁が特別法廷を違憲と認めたのは、2020年の国家賠償請求訴訟判決に続いて2度目となる。それでも再審開始を認めないのは、司法が自ら差別に加担し、責任から逃げているのと同じだ。

弁護団は即時抗告する方針だ。地裁が放棄した正義を上級審が拾い上げ、贖罪（しょくざい）への一歩を踏み出さなければ、司法に対する信頼の低下も免れまい。

ハンセン病問題は患者や罹患（りかん）を疑われた人、家族をも排除した社会全体が加害者である。差別や偏見が国民の意識に根強く残り、今も苦しみを強いられている元患者や家族がいる。

菊池事件は戦後日本の司法における最大の汚点だ。死刑が執行された男性の雪冤（せつえん）を果たさぬ限り、ハンセン病問題は終わらない。