パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクは28日、今季のスローガン「全新（ゼンシン）」を発表した。昨季は5年ぶりの日本一に輝いたチームを一度壊す新たなチャレンジを表現。スローガンのロゴでは3本の矢印で3連覇への決意を示した。

みずほペイペイドームで披露した小久保裕紀監督（54）は「同じことをやっても勝てない。新しいチームをつくるという思いの全新。新たに前に進んでいくという前進。ファンのために全身全霊で戦うという全身も入る」とスローガンに込めた意味を説明した。

小久保監督は改めて「新しい戦力、若手の台頭を期待している。テーマは全く新しいチームづくり」と強調。2年連続で最多勝に輝いた有原がライバル球団の日本ハムに移籍するなどメンバーも変わるが、穴を埋める選手の台頭を望んだ。

プレイボールミーティング（監督・コーチ会議）もあり、1〜4軍の全首脳陣が集結。春季キャンプのA組（1軍）の組分けについて「先発（投手）が多い配置。勝てるチームをつくることを考え、しっかり見る」とした。V3への「全新」がいよいよ始まる。 （小畑大悟）