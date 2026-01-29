名古屋市で市営バスの運転手をしていたおやじは、野球好きでした。草野球チームの捕手で、私は小学生の頃からキャッチボールの相手をさせられました。

わが子をプロ野球の選手に？ とんでもありません。自分のストレス発散です。数え切れないほど殴られた。手が出ない時は足が出た。怖かったです。

キャッチボールでは構えたところに投げないと、捕ってくれません。ミットをたたきつけて、家に帰っていく。私にとって、野球は楽しいものではありませんでした。家に恐る恐る戻ると、今度は「勉強しろ！」と怒られる。その時の機嫌一つで雰囲気が決まる家から、兄弟で何度も家出しました。そのたびに捕まってボコボコにされました。

おやじは熱狂的な巨人ファンでした。巨人が勝った時だけ機嫌がいい。負けると「テレビを消せ！」「勉強しろ！」と手が付けられません。私は地元の中日ファンでしたが、「ジャイアンツ、頼むから勝ってくれ」と心底願っていました。

アニメでも大人気だった野球漫画「巨人の星」から影響を受けたおやじに、素振りやシャドーピッチングだけでなく、うさぎ跳びもやらされました。投げ損なうと殴られるキャッチボールは嫌いでした。殴られないために、とにかくうまくなりたい一心でした。

家が貧しかったので、メンコやベーゴマ、ビー玉などは買ってもらえませんでした。ビー玉はラムネの瓶を割って取り出しました。友達に勝ち、1個を2個、2個を4個というふうに増やしていきました。

勝つ方法を研究するうちに、ビー玉で指の力がつき、メンコで手首の使い方を覚えました。これが、私の代名詞と評されたカーブの下地になったのです。野球雑誌の「週刊ベースボール」に掲載された投手の分解写真を本屋でよく立ち読みしました。写真に添えられている杉下茂さんらの解説を読みながら、見よう見まねでシャドーピッチングをして覚えました。

小学3年の2学期に転校した小学校では、おやじに「部活に入れ」と言われて野球部に入りました。嫌いな先輩がいて、4年の夏ぐらいに一度辞めました。すぐに家に帰るとばれて怒られるので体操部に入部。マット運動をしたり、鉄棒にぶらさがったりして時間をつぶして帰宅しました。

野球を続ける気なんて、毛頭ありませんでした。おやじから「中学を卒業したらでっち奉公に行け」と、しょっちゅう言われていましたから。

（聞き手は西口憲一）