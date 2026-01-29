1月28日、静岡県浜松市で80代の高齢女性が息子を騙る男にそそのかされ、現金200万円を息子の代理の男に手渡し、騙し取られました。

警察は特殊詐欺事件として、市民に注意をよびかけています。

詐欺被害にあったのは浜松市浜名区に住む無職の80代の女性です。

警察によりますと、1月28日午前10時10分頃、女性の自宅の固定電話に息子を騙る男から連絡があり、「税金を払っていなくて700万円が必要」「500万円は自分で用意できる。200万円貸してくれないか」「代わりの者が行く」などと伝えてきました。

女性は昼頃に、自宅の近くで息子の代理を名乗る男と待ち合わせ、現金200万円を手渡したということです。

その際に、女性が息子を騙る男と電話で話した内容をもとに、息子の代理を名乗る男が「息子は今日帰ってくる」という旨の話をしました。

息子は定期的に女性の家に帰ってきており、女性が娘に息子の迎えを依頼し、娘が息子に連絡を取ったところ、この日は女性と連絡をとっていないと話したことから、詐欺にあったことがわかったということです。

警察は「電話での現金要求は詐欺の可能性があります」、「親族からのお金の要求は家族や警察に必ず相談してください」と呼び掛けています。