米女子ゴルフツアーは開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズ・チャンピオンズ」（２９日開幕、フロリダ州レイクノナ・クラブ）からスタートする。今季の日本勢は昨年よりさらに増えて１５人となるが、開幕戦は過去２年間の優勝者のみが出場できるエリート大会。昨年の「ＡＩＧ全英女子オープン」を制した山下美夢有（２４＝花王）ら８人が参戦する。

そのほか日本人選手は、出場の優先順位によって今季初戦が異なる。中でも注目の渋野日向子（２７＝サントリー）は、最終予選会経由となるため順位は低い。本人は昨年１２月時点で４戦目の「ブルーベイＬＰＧＡ」（３月５日開幕、中国）を示唆していたが、２８日時点では出場１０７人の枠に入れず補欠１２番手だ。

過去に主催者推薦枠で出場したことのある２戦目の「ホンダＬＰＧＡ」（２月１９日開幕、タイ）は、２８日時点で同枠に入っておらず、順位的に自力出場はほぼ不可能。そのため、渋野の初戦は米本土開催が本格スタートする５戦目の「ファウンダーズ・カップ」（３月１９日開幕、カリフォルニア州）にずれ込む可能性がある。

いずれかとなる自身初戦から５月に行われる第１回リシャッフルまでポイントを稼ぎ、優先順位を上げることが今季の第一目標。かねて本人は「スタートダッシュを失敗してしまうので頑張りたい」と意気込む。復活を期すシーズンの好発進なるか。