¡Ú½°±¡Áª¡Ûà¼õ¸³À¸¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈáÇË¤ì¤ÐÂ¨¤µ¤é¤·¼Ô¡ª ¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬¡Ö¼õ¸³¥Þ¥Ã¥×¡×Äó¶¡
¡¡°ÛÎã¤Î¿¿ÅßÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç»î¸³²ñ¾ì¤äÍ½È÷¹»¡¢½Î¼þÊÕ¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç²»ÎÌÍÞÀ©¤ä³«ºÅ¼«½Í¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£à¶Øá¤òÇË¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·îÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï£³£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤é£²·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÃæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸øÁªË¡¤Ç¤Ï³Ø¹»¶á¤¯¤Ç¤ÎÁªµó³èÆ°¤Ç¤ÏÀÅ²ºÊÝ»ý¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ã¼Ô¶¨µÄ²ñ¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°»î¸³¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢É®µ»î¸³¤ä¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ø¤Î½¸Ãæ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È³ÆÅÞ¤äÁíÌ³¾Ê¡¢³ÆÁª´É¤ËÆþ»îÆüÄø¤ä½Î¤Î½êºßÃÏ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Î²»À¼¤òÎ®¤¹Áªµó±¿Æ°¤Î¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢³ÆÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï³Æ¿Ø±Ä¤Ë¼õ¸³À¸¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼¨Á°¤Îº£·î£±£·Æü¤Ë»²À¯ÅÞ¤¬ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ï¡¢½Î¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¶á¤¯¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£ÀéÍÕ£³¶è¤ËÃæÆ»¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿²¬Åç°ìÀµ»á¤Ï£²£·Æü¡¢¡Ö±ØÁ°¤ÎÍ½È÷¹»¤Î¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»þ´Ö³ä¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤ò£Ø¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÍ½È÷¹»¤ÎÁ°¤Ç¤Î±éÀâ¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤Î¿Æ¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢³Æ¿Ø±Ä¤¬±éÀâ¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤¬£Ó£Î£Ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬½Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ëà¼«·ÙÃÄáÅª¤ÊÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤òÉ¸¤Ü¤¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Í»Ö¤ÏÂÐ±þºö¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼õ¸³²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤òÃÏ¿Þ¾å¤ÇÆü¤Ë¤ÁÊÌ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¼õ¸³¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼õ¸³À¸¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Ø±Ä¤ÏÂ¿¤¯¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ç¤ÎÇú²»»öÂÖ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»þ¤Ë¡»¡»¸õÊä¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¡»¡»ÅÞ¤Î¤»¤¤¤Ç´õË¾¹»¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¸³À¸¤«¤éº¨¤ß¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£