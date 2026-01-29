新たな火種「平和評議会」

1月23日に閉幕した今年の世界経済フォーラム（WEF）年次総会は、「完全なるトランプ・ショーだった」との評価がもっぱらだ。

トランプ米大統領が21日に行った演説に欧州からの参加者は衝撃を受けた。その内容があまりにもストレートな欧州批判だったからだ。さらに同日、トランプ氏は会場外で北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談し、米国に有利な形でグリーンランドを巡る合意を勝ち得た。

トランプ劇場はまだ続く。トランプ氏は22日、ダボスで世界の紛争解決を担うことを目指す「平和評議会」の発足式典を開催した。昨年11月に国連安全保障理事会で承認された際はパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関という位置づけだったが、トランプ氏は他の地域の課題にも手を広げると表明した。

過ぎたるは猶及ばざるが如し？

トランプ氏はこれまで創設された中で最も影響力のある機関になる可能性があると豪語している。注目すべきは参加メンバーだ。米国が参加を促した約50カ国のうち、19カ国が式典に参加したが、そのうち14カ国が権威主義国（スウェーデンのV-Dem研究所の定義に基づく）だった。

一方、欧州諸国はトランプ氏に権限が集中していることや国連が空洞化することを懸念し、参加を見合わせている状況だ。このため、平和評議会は「強権・強国連合の様相を呈している」と揶揄されている。

欧州の極右政党にも距離を取られ

トランプ氏の一連の独断専行に対し、欧州側は落胆の色を隠せないでいる。

WEF参加者からは「欧州の首脳たちはトランプ氏の再選以降、彼となんとかうまくやっていく戦略をとってきたが、これを断念した」との嘆き節が聞こえてくる。

欧州の民意は首脳たちよりも過激だ。23日に公表された世論調査で、欧州連合（EU）加盟国7カ国の国民の51％が「トランプ氏を欧州の敵」とみなしていることが明らかになっている。さらに44％が「トランプ氏が独裁者のように振る舞っている」と回答した。

トランプ政権と友好関係を築いてきた欧州の極右政党やポピュリスト政党でさえも距離を置き始めている。

だが、トランプ氏は欧州を含む国際社会の反発を一向に気にしていない。むしろ、国際社会の方がトランプ氏に気後れしている感が強い。

日本経済新聞は27日、ベネズエラ攻撃やグリーンランド購入問題など米国による国際問題が多発しているのにもかかわらず、国連で米国への直接的な批判を避ける国が増加していると報じた。

このように、トランプ氏は国際社会で無敵化していると言っても過言ではないが、米国内では苦戦を強いられている。

またも政府機関の閉鎖危機

ダボス会議から「凱旋帰国」したトランプ氏は27日、中西部アイオワ州で遊説を行った。11月の中間選挙に向け、今後、全米各地を毎週のように訪問する計画だが、心中は穏やかではない。

自身の支持率が低迷していることに激怒したトランプ氏は、各種の世論調査はでっちあげで詐欺的であると非難し、刑事告発を匂わせて息巻いている有様だ。

看板政策である不法移民対策も支持率の上昇につながらない。それどころか、トランプ氏の重荷となっている。

ミネソタ州ミネアポリスで先週末、連邦当局職員の発砲で米市民が死亡した事件を受け、上院民主党はトランプ氏との対立を強めている。

民主党は新たな安全策を盛り込まない限り、国土安全保障省の予算を認めないと主張しており、つなぎ予算の期限が1月30日に迫る中、政府機関が再び閉鎖されるリスクが生まれている。

ミネアポリスでは2件目の米市民射殺事件が発生しており、トランプ政権の強硬な移民取り締まりへの反発は強まる一方だ。

公私混同…共和党も我慢の限界か

中間選挙で民主党が下院で過半数を獲得すれば、3度目の弾劾訴追を受ける可能性が高いため、トランプ氏は中間選挙をやるべきではないと言い始めている。

ただ、事態はもっと深刻なのかもしれない。ワシントン界隈では、トランプ氏が大統領を罷免されるのではないかとの憶測が流れ始めている。中間選挙で上院民主党が3分の2の議席を得ることはないだろうが、共和党から大量の造反者が出て、弾劾訴追案が可決される可能性は排除できなくなっているというのだ。

筆者が注目しているのは、トランプ氏の公私混同ぶりだ。

ニューヨーク・タイムズは20日、トランプ氏とその一族がトップの地位を利用して過去1年間で少なくとも約14億ドル（約2200億円）の利益を得たと報じた。グリーンランド領有もトランプ一族の利権がからんでいるとの噂が絶えない。

共和党議員はこれまで、トランプ氏が大統領職を使って私腹を肥やしていることを看過してきた。だが、同氏の私利私欲のための行動がとどまることを知らないため、堪忍袋の緒が切れるのも時間の問題なのではないか、というわけだ。

「驕れる者は久しからず」ではないが、国内外で権勢を振るうトランプ氏の足元は、意外にもあやういのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部