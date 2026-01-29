【経済指標】

【米国】

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）29日0:30

原油 -229.5万（4億2375万）

ガソリン ＋22.3万（2億5721万）

留出油 +32.9万（1億3292万）

（クッシング地区）

原油 -27.8万（2479万）

＊（）は在庫総量



＊FRB政策金利 29日4:00

結果 3.50～3.75％

予想 3.50～3.75％ 前回 3.50～3.75％



【カナダ】

中銀政策金利（1月）23:45

結果 2.25%

予想 2.25% 前回 2.25%



【発言・ニュース】

＊パウエル議長

・失業率には安定化の兆候が見られる。

・個人消費は回復力を見せている。

・企業投資は拡大を継続。

・政府機関閉鎖は第４四半期成長を押し下げた可能性が高いが、回復の見込み。

・雇用、求人、賃金上昇にほとんど変化なし。

・政策決定は会合ごとに個別に判断する方針。

・高止まりするインフレは主に関税対象品の押し上げを反映。

・他当局者の発言には応答しない

・クック理事の事件は恐らくＦＲＢ史上最も重要な判例。

・ボルカー元ＦＲＢ議長は最高裁判例で有名になった。

・召喚状に関する発言の詳細は述べない。

・ＦＲＢ議長任期後の計画は未定。

・ドル相場についてはコメントしない。

・全体として１２月時点の予測より強気の見通し。

・政策金利は妥当な中立金利のレンジ上限付近にある。

・関税の影響の多くは経済を通過済み。

・利上げは誰の基本シナリオにもない。

・１０年債利回りと翌日物金利の間に緊密な関連性はない。

・ティリス上院議員の指名候補者阻止についてはコメントを控える。

・ＦＲＢの独立性が失われれば、信頼回復は困難。

・コンファレンスボード指標は労働市場の軟化を示唆。

・経済の強さは再びわれわれを驚かせた。

・政治に関与しないというのが次期ＦＲＢ議長への助言。

・貴金属市場をマクロ的に深読みすべきではない。

