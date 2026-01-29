ドンデコルテ・渡辺銀次

毎年12月に行われる漫才コンテスト「M-1グランプリ」は、新たな芸人が世に出るための登竜門的な存在となっている。生放送される決勝の舞台で優勝したり活躍したりすることができれば、一気に注目度が上がり、スターへの切符をつかむことになる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】「地震のとき本棚ヤバそう」「快適そう」…チャーハンも作る自宅でくつろぐ銀次

昨年の「M-1」で見事に準優勝を果たしたドンデコルテの2人も、そこから順調に仕事を増やしている。ただ、少し予想外だったのは、ボケを担当する渡辺銀次が、芸人としての実力が認められるだけではなく「おいしいチャーハンを作る人」として認知され、その方面でもどんどん仕事を増やしていることだ。これは本人にとっても予期せぬ展開だったのではないか。

「M-1」の舞台裏にスポットを当てたドキュメンタリー番組「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」の中で、40歳の渡辺が自宅でチャーハンを作っている場面が公開されていた。

芸人としてなかなか芽が出ない日々が続き、周りの芸人がどんどん結果を出していく姿に焦っていた彼は、チャーハン作りにこだわることで、過酷な現実から目をそらしていたのだという。番組内では渡辺がこう語っていた。

「チャーハンに集中しておけば、入ってこないですから、お笑いの情報は。チャーハン、うまくなればなるほど病んでいるのかもしれないですね」

YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」で渡辺がチャーハンを作る動画が公開されると、大反響を巻き起こした。再生回数はすでに159万回を超えている。おいしそうだという声が多いのはもちろん、実際に彼のレシピでチャーハンを作ってみたという体験談もSNSなどで多数公開されている。

たしかに、長年の研究の末に編み出された「銀次チャーハン」がおいしそうであるのは事実なのだが、なぜこの動画がそこまで拡散されたのだろうか。

人気の秘密は、彼のキャラクターそのものに注目が集まっていることだ。渡辺は「M-1」の決勝に出るまでの長い間、売れない芸人としてくすぶり続け、苦しい生活を強いられていた。同期芸人であるカゲヤマの益田康平の実家に住んでいた。

芸人特有の悲壮感なし

しかし、彼には下積み時代の芸人特有の悲壮感がなかった。しゃべり方は落ち着いているし、服装もおしゃれで品がある。料理が上手いだけでなく、革靴の手入れや修理を自分でやるような器用な一面もある。そんな彼の慎ましくも上質な暮らしぶりは、芸人の中でも異彩を放っていた。

ドンデコルテが「M-1」で披露した漫才は、まさに渡辺のそんなキャラクターを生かしたものだった。「厚生労働省の定めた基準によると貧困層に属します」という自己紹介で観客の心をつかみ、そこから演説口調で自分の情けないところを堂々と語ってみせた。

2本の漫才とも「いかにしてつらい現実から目を背けるか」ということがテーマになっていた。あの漫才はただの「お笑い」ではなく、金はなくとも気高く生きる彼の心の叫びでもあった。だからこそ、あれだけ大きなインパクトを残したのだ。

そんな渡辺の作るチャーハンは、ドンデコルテの漫才と同様に繊細かつ丁寧に作られていて、彼の人間性がそのままにじみ出ている。「銀次チャーハン」がこれだけ人気を博しているのは、「M-1」を通して多くの人が彼のキャラクターに魅了されたからなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部