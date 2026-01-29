©ABCテレビ

世間で誰も理解してくれないけど、なぜか脳裏にこびりついて離れない独自のあるある、つまり「あなただけあるある」を全肯定して骨の髄までしゃぶりつくす番組「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（ABCテレビ）でパンサー菅良太郎、スリムクラブ真栄田賢らがこだわりのあるあるを披露し、スタジオは爆笑で包まれた。

パンサー菅良太郎が切り出した「僕だけかもしれない」あるあるは、「リクルートスーツ姿の女性が、喫茶店とかで休んでいるときにパンプスのかかとだけ脱いでプラプラしているとき…」「これ、異常に可愛くないですか？」という意見。ニューヨーク屋敷、永野、ツートライブの周平魂はそろって「分かるわ～」と同意。永野は「リクルート姿の女性と僕ら芸人って、少し住んでいる世界が違う気がするから、あっちの世界へのあこがれがありませんか？」とさらに同意を求める。すると、今後はスリムクラブ・真栄田が「しゃぶらせてもらっていいですか？」と切り込んだ。

真栄田は「ジャケットに袖を通さずに肩から羽織っている女の人いるじゃないですか？」「あれ苦手です」と告白。寒い時などに革ジャンなどを肩から羽織る女性は「会議とかでも必要があって突っかかってくるんじゃなくて、突っかかりたくて突っかかってきそう」に見えるのだとか。その意見に屋敷も「俺もぜんぜん苦手です」と同意する。

続けて、周平魂は「そういう人って、インスタントラーメン食べる時に作り方がテキトー。だけどそれがカッコいい」という話をしようと、インスタントラーメンの作り方を説明し始めるが「男って粉パンパン全部出して」「湯気で粉がバババババってなったら汁に付けて」という話に屋敷は「ごめん、ぜんぜん分からへん、何言ってるの？どういうこと？」と周平魂のインスタントラーメンの作り方が全く想像つかない様子。周平魂は必死に作るときの粉末スープについて説明するが、なかなか伝わらず、全員が笑いに包まれた。

「鍋の〆（しめ）」についても周平魂は「僕だけかもしれないですけど……」と話を発展させる。周平魂いわく、「鍋の〆の雑炊をまずいっていう人を見たことが無い」「サイコパスとか相当ヤバい犯罪者でも言わないと思う」のだそう。今日はイマイチやなぁと思っている人や絶対にその前に食べた肉やカニの方がおいしいのに、〆の雑炊を食べた瞬間にみんながせーので「うま～」という空気感は確かにある、とのこと。

このほかにも真栄田の「飛行機でCAさんに話しかける人」あるあるや、視聴者から届いた「わたしだけあるある」でスタジオは大盛り上がり。今回もこだわりのあるある話が止まらない。

芸人たちの独自あるあるエピソードは、1月26日深夜に放送されたバラエティ番組「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（ABCテレビ）で紹介された。

