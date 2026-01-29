スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「タラコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「タラコの好きな食べ方は？」

・「タラコの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … パスタ 36%
・2位 おにぎり 30%
・3位 生 19%
・4位 焼き 13%
　
※小数点以下四捨五入

37,994票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単たらこパスタ 10分で完成 やみつきの和風味に by山下 和美さん


【材料】（2人分）

スパゲティー 160g
  塩 20g
  バター 10g
<ソース>
  タラコ 60g
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  麺つゆ(ストレート) 小さじ 2
刻みのり 少々
大葉(せん切り) 4枚分

【作り方】

1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーを表示のゆで時間どおりにゆでる。ザルに上げ、しっかりと水気をきる。



2、スパゲッティーをゆでている間にパスタソースを作る。タラコの薄皮に切り込みを入れ、包丁の背で中身を取り出す。＜ソース＞の材料をボウルに入れて混ぜ合わせる。



3、スパゲティーが熱い間に(2)のボウルに入れ、バターを加えてよく混ぜ合わせてソースをからませる。器に盛り、刻みのりと大葉をのせる。

スパゲティーがパサついてかたまりになる場合は、分量外のオリーブ油を少し加えてほぐしてください。



(E・レシピ編集部)