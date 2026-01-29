「タラコの好きな食べ方は？」＜回答数37,994票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第424回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タラコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「タラコの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単たらこパスタ 10分で完成 やみつきの和風味に by山下 和美さん
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 20g
バター 10g
<ソース>
タラコ 60g
ニンニク(すりおろし) 1片分
麺つゆ(ストレート) 小さじ 2
刻みのり 少々
大葉(せん切り) 4枚分
【作り方】
1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーを表示のゆで時間どおりにゆでる。ザルに上げ、しっかりと水気をきる。
2、スパゲッティーをゆでている間にパスタソースを作る。タラコの薄皮に切り込みを入れ、包丁の背で中身を取り出す。＜ソース＞の材料をボウルに入れて混ぜ合わせる。
3、スパゲティーが熱い間に(2)のボウルに入れ、バターを加えてよく混ぜ合わせてソースをからませる。器に盛り、刻みのりと大葉をのせる。
スパゲティーがパサついてかたまりになる場合は、分量外のオリーブ油を少し加えてほぐしてください。
(E・レシピ編集部)
