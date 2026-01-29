

京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿いで、約1,000本の河津桜を楽しめる「三浦海岸桜まつり」――2026年は当初の予定を前倒しして、2月5日（木）から3月3日（火）までのおよそ1ヶ月開催。京急電鉄による「桜装飾列車」の運行や駅名看板の変更、スタンプラリーなど、三浦の春を盛り上げるさまざまな催しが予定されています。

三浦海岸桜まつりとは？

三浦海岸桜まつりの様子

京急線「三浦海岸駅」からバードウォッチングで人気の「小松ヶ池公園」までの約1キロ、線路沿いの並木道には約1,000本の河津桜が植樹され、早咲きの河津桜が楽しめるスポットとして知られています。「三浦海岸桜まつり」は2003年から開催しており、例年2月上旬から3月上旬の期間中には30万人前後の観光客が訪れるほどの人気に。駅前には三浦の特産品などを購入できるテント村も設置され、少し早い春の風物詩となっています。

今年は前倒しで開催

当初、2月11日から開催を予定していましたが、開花状況に合わせて前倒しとなり、2月5日から開催します。なお、今後も開花状況などにより、開催期間が変更となる可能性があります。お出かけの前に、公式サイトなどの確認を忘れずに。

三浦海岸桜まつりアクセス

京急線「三浦海岸駅」

都内から「三浦海岸桜まつり」へ行く場合は、品川駅から京急線に乗車。65分〜80分ほどで「三浦海岸」駅に到着します。駅前にテント村がずらりと並んでいて、地元の新鮮な魚介や三浦の野菜、甘味まで楽しめます。線路沿いを歩けば河津桜並木と菜の花のコラボレーションを堪能できます。小松ヶ池公園までは、徒歩約15分です。

おトクなきっぷを利用しよう！

会場周辺の駐車場には限りがあり、毎年深刻な渋滞が発生します。そのため、公共交通機関での来場がおすすめです。「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」など、京急のおトクなきっぷを利用して、賢く移動しましょう。

【参考】

三浦半島の旅がさらに充実！京急「みさきまぐろきっぷ」リニューアルで新メニュー追加（※2025年6月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13002635.html

宿泊するならさらにおトクなプランも！



宿泊して観光とお花見を楽しむなら、神奈川県が推進する「地域まるごとホテル@三浦半島」と京急の「デジタル三浦半島まるごときっぷ」が連携した、先着50名限定の特別宿泊プランもおすすめです。

期間中、三崎港エリアの「三崎宿」または三崎エリアの「TAP INN MIURA」に宿泊すると、以下の特典が受けられます。

限定クラフトビール：河津桜スタンプラリー（後述）をコンプリートされた方に限定デザインのビールをプレゼント。

大漁旗染付体験：三崎伝統の「大漁旗染付」を「三富染物店」で無料体験（6種類の図柄から選択可能）。

追加の食事券：まるごときっぷ付帯の食事券に加え、宿泊施設周辺で使える食事券をもう1枚プレゼント。

京急が「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンを開催

「三浦海岸桜まつり」開催に合わせて、京急電鉄は『「三浦海岸河津桜2026」キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』を開催。桜装飾列車の運行や「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」への装飾、「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」利用者を対象としたスタンプラリーなど、イベントが盛りだくさんです！

桜装飾列車や駅のライトアップ

桜装飾列車（イメージ）

期間中は、駅や車両が桜色に染まります。2月9日（月）から3月8日（日）まで、2100形1編成（2149編成）を使用した「桜装飾列車」を運行。車内を三浦海岸の河津桜イメージで彩ります。

デザイン変更する駅名看板（イメージ）

また、キャンペーン期間中、三浦海岸駅の駅名看板が「桜柄」に変更されるほか、駅前広場の河津桜並木では17時から21時までライトアップを実施。夜桜を楽しむことができます。

オープントップバスも特別仕様に

KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA装飾（イメージ）

三浦半島の景勝地を巡る2階建てバス「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」も、2月12日（木）から3月3日（火）まで車体側面に桜の装飾が施されます。

【参考】

京急電鉄が三浦半島の景色を堪能できるオープントップバスを9/5からリニューアル！ 三浦海岸駅発で1日に3コースを運行（※2024年8月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12973012.html

おトクなきっぷを利用して限定ドロップスをGET！

京急オリジナルデザインの「サクマデコドロップス」と記念乗車証

「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」を利用して訪れると、様々な特典を受けることができます。対象のきっぷを利用し、三浦海岸駅と「うらりマルシェ」の2箇所でスタンプを集めた方を対象に、先着500名に京急オリジナルデザインの「サクマデコドロップス」をプレゼント。また「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」に乗車する際に対象きっぷを提示した先着1,000名に、硬券型の記念乗車証を配布します。

限定グッズやイベントも開催

三浦海岸駅前には「伊藤園桜ラッピング自販機」が登場。目印チャームなど、京急オリジナルグッズが入ったボトルとお茶のセット「KEIKYU SAKURA BOTTLE」などを販売します。京急ストアの一部店舗でも、オリジナルエコバッグ付きの商品詰合せや、桜エールパッケージセットなどを数量限定で販売します。

お迎え式や減速運転も

2月15日（日）には三浦海岸駅前で「お迎え式」を開催。対象きっぷ利用の先着100名に改札外広場で、三浦特産の大根をプレゼントします。また、見頃の時期には三浦海岸〜三崎口駅間の下り線で、10時〜16時まで列車の減速運転を実施。車窓からゆっくりと桜並木を鑑賞するための粋な計らいです。

都心から約80分、ピンク色の桜並木と黄色い菜の花が織りなす春の絶景……おトクなきっぷを賢く利用して、一足早い春の訪れを探しに三浦半島へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（桜の画像：Pixta、その他画像：京急電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）