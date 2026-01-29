10月より日本テレビ系で放送される大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の新キャストとして、菅生新樹、樋之津琳太郎、相馬理、山崎雄大、旭惟吹の出演が発表された。

参考：菅生新樹があらためて感じた演じることの魅力 高橋文哉は「本当にすごいなと心から思う」

本作は、池井戸潤による同名小説をドラマ化する青春群像劇。原作小説は、「東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」の裏側を、作者である池井戸潤自身が十余年にわたる綿密で膨大な取材をもとに『週刊文春』で1年半にわたり連載、著者史上初となる単行本上下巻組で発刊された。1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て映像化する。

2年連続で箱根駅伝本選出場を逃した古豪・明誠学院大学。箱根駅伝に出場するには、まずは10月に行われる予選会を突破しなければならない。明誠学院は、果たして箱根路を走ることはできるのか。また中継を担うテレビ局側でも不測の事態が起きていた……。

学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる。

箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役の大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役の山下智久に続き、4日連続で発表される箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト総勢18名。彼らは、箱根駅伝のランナー、そして彼らを支えるマネージャーという役を演じるために、数か月にわたる本格的なトレーニングや合宿を重ねてきた。

第3弾キャストとして発表されたのは、菅生、樋之津、相馬、山崎、旭の5名。菅生が品川工業大学4年生・諌山天馬役、樋之津が東邦経済大学3年生・村井大地役、相馬が多摩塾大学4年生・峰岸蓮役、山崎が関東中央大学1年生・咲山巧役、旭が東京中央大学3年生・渡瀬拓役をそれぞれ演じる。

また、出演が発表されたキャスト陣からはコメントも到着した。

コメント菅生新樹出演が決まったときは一番に嬉しさがあり、その次には今よりも12キロぐらい体重が重かったので「やばい！ 間に合うか？ やらなきゃ！」とすぐにスイッチが入りました。最初は練習についていけませんでしたが、合宿では遅れることなくみんなと走れて、今はタイムが伸びることの喜びを感じています。読み合わせでは「あ、そうだお芝居するんだ」って思うほど（笑）、長期間何度も練習会をしてきて走ることに関してのチームワークには自信があります。芝居はこれから始まる撮影の現場で作り上げていきます。伝統ある箱根駅伝の素晴らしさを伝えるために頑張ります！

樋之津琳太郎元々原作を読んでいたので、ドラマ化されると知ってすごく嬉しかったです。自分の出演が決まったときはとても夢見心地でした。僕の演じる村井大地は、思慮深くストイックなキャラクターなので、僕自身も日々の生活の中で些細なことにも意味や理由を持たせ、考えて暮らすことを大切にしています。誰かのために自分も頑張ろうと思える仲間がいることは、ものすごく恵まれた環境だと感じています。チームの皆だけでなく、撮影スタッフさんやケアしてくださるサポートチームの皆さんも含めて、本当に「ワンチーム」になっているなと思います。

相馬理池井戸潤先生の作品をいろいろ見ていたからこそ、出演が決まった時は喜びとともに「しっかりやらなきゃ」と覚悟を持ちました。ややナルシストな峰岸蓮という役を演じるためにも、自分を観察もするようになりました。みんなとも最初は個人個人だったのが、練習会を重ねるごとにチームとして仕上がってきていて、すごく嬉しかったですね。なんだか学生時代を思い出しました。またコーチはじめスタッフの方が、本当に一人一人に手厚いサポートをしてくださったので、みんなちゃんと身体づくりもできてトレーニングに励めたと思います。

山崎雄大出演が決まったときは、嬉しかったのはもちろん、歴史ある箱根駅伝のドラマに携わる責任を感じいつの間にか泣いていました。年齢が一番年下で不安なことが多かったのですが、みなさんが練習や体づくりのことなど、たくさん相談に乗ってくださり、スタッフさんをはじめ全員でひとつのチームだと感じました。“1人じゃない”と思えたことで益々練習に力が入り、改めて、チームの一員として参加できることを幸せに感じています。

旭惟吹出演が決まって、とても嬉しかったのと同時に不安もありました。でもこの作品でもう一段階成長したいとも思いました。渡瀬拓役を演じるにあたり、とにかく想像力を働かせています。ランナーの方は、どういう思いで走っているのか、ラストスパートをかけるときはどういう気持ちなのか、走っているときも、歩いているときも、とにかく想像するようにしています。池井戸潤先生の世界に自分も入れるなんて身の引き締まる思いですし、ひとつひとつのシーンを大事に演じたいと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）