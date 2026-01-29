「超大型好材料だ！」ドジャース韓国人野手“開幕スタメン”予想に歓喜の母国メディア「有利な環境が整いつつある」

ロサンゼルス・ドジャースの「バックアップ・ユーティリティ」キム・ヘソンに、2026年シーズン開幕戦で二塁手として先発出場できる小さな希望が生まれた。韓国メディア『OSEN』が「キム・ヘソンが開幕二塁手だと？超大型好材料が出た！エドマン開幕戦不透明に米メディア“KIMに大きなチャンス”」と題して言及している。

アメリカメディア『ジ・アスレチック』が報じたところによると、ドジャースのブランドン・ゴメス編成本部長が「トミー・エドマンの開幕戦出場は難しそうだ。開幕を負傷者リストで迎える可能性もある」と懸念を示したという。

昨季主力二塁手を務めたエドマンは、オフに右足首の手術を受けた。当初はリハビリを経て2026年シーズン開幕戦に出場できると見られていたが、復帰プランが予想よりも遅れている。

これを受け、ドジャース専門メディア『ドジャース・ウェイ』は「エドマンの開幕戦出場が不透明な状況で、ミゲル・ロハス、キム・ヘソン、アレックス・フリーランド、アンディ・イバニェスによる二塁手争いが非常に興味深くなった」と伝えた。

アメリカで最も注目されている選手は、昨季にバックアップからスタートし、ワールドシリーズ優勝リングまで手にしたキム・ヘソンだ。

キム・ヘソン（写真提供＝OSEN）

同メディアは「それぞれの選手に長所と短所はあるが、最も注目すべき選手はキム・ヘソンだ」とし、「彼は入団1年目の春季キャンプで苦戦し、AAAに降格した。その後、5月にメジャー昇格を果たし、限られた出場機会の中でポテンシャルを示した。ファンは彼にもっと多くの機会を与えるべきだと主張してきた。競争は激しいだろうが、キム・ヘソンにとっては大きなチャンスになる」と評価した。

競争相手の中で最も経験が豊富なのはミゲル・ロハスだ。2014年にメジャーデビューし、昨季までにMLB通算1296試合に出場している。『ドジャース・ウェイ』は「ワールドシリーズの英雄であるロハスが二塁を守る可能性もある。彼のリーダーシップは高く評価されている」としながらも、「彼は開幕戦時点で満37歳になる。また昨シーズン、下位打線の貧弱な攻撃力はファンの不満材料だった」と指摘した。

有望株のフリーランド、イバニェスについては「彼らも候補ではあるが、開幕戦でフリーランドを起用する可能性は低そうだ。イバニェスの場合は、あくまでバックアップ選手という印象だ」との見方を示した。

そして最終的に、『ドジャース・ウェイ』はキム・ヘソンの開幕戦二塁手起用を予想した。同メディアは「キム・ヘソンはロハスより若く、スピードが強みだ。ファンはキム・ヘソンの活躍を指折り数えて待っている」と称えた。

キム・ヘソンが昨年マイナー降格の屈辱を乗り越え、2年目にして開幕戦の二塁手の座をつかむことができるだろうか。少なくとも、キム・ヘソンにとって有利な環境が整いつつあるようだ。

（記事提供＝OSEN）