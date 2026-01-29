Snow Man佐久間大介、TVアニメ『#キルアオ』でピンクヘアの暗殺者役に決定！「魂込めて声を吹き込ませていただきます」
Snow Man佐久間大介が、4月よりテレ東系列で放送開始となるアニメ『キルアオ』に、古波鮫シン役で出演することが決定。併せて、佐久間のコメントとアフレコの様子が解禁となった。
■佐久間が演じる古波鮫シンは、おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまう一風変わった暗殺者
TVアニメ『キルアオ』の原作は、藤巻忠俊（代表作：『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』）による週刊少年ジャンプ連載の同名タイトルの人気漫画。アニメ化にあたり、すでに個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が解禁され、話題を呼んでいる。
そしてこのたび、中学校への潜入捜査を依頼された主人公・大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定。
古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者（おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともに喋れなくなる）。大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピールしている。
アフレコの様子を捉えた特別ショットも公開。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。
あらたな豪華キャストを迎え4月から始まる“青春やり直し系”アクションコメディに注目しよう。
■佐久間大介 コメント
「古波鮫シン」の声を担当させていただきます。佐久間大介です。『キルアオ』は本誌連載されていた時から読んでいて、その時から1番好きなキャラが「古波鮫シン」だったので、オーディションの時から絶対に掴みたい！ と思い挑ませていただきました。そしてご縁があり「シン」の声を担当できることになりとても嬉しいです。シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます。よろしくお願いします。
■番組情報
テレビ東京系『キルアオ』
4月より放送開始
原作：藤巻忠俊（集英社ジャンプコミックス刊）
キャスト
大狼十三：三瓶由布子
蜜岡ノレン：和泉風花
猫田コタツ：梅田修一朗
古波鮫シン：佐久間大介
天童天馬：大塚剛央
白石千里：種崎敦美 ※「崎」は、たつさきが正式表記
鰐淵瑛里：内山夕実
大狼十三（大人）：武内駿輔
(C)藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
