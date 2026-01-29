Snow Man佐久間大介、TVアニメ『#キルアオ』でピンクヘアの暗殺者役に決定！「魂込めて声を吹き込ませていただきます」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man佐久間大介が、4月よりテレ東系列で放送開始となるアニメ『キルアオ』に、古波鮫シン役で出演することが決定。併せて、佐久間のコメントとアフレコの様子が解禁となった。

■佐久間が演じる古波鮫シンは、おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまう一風変わった暗殺者

TVアニメ『キルアオ』の原作は、藤巻忠俊（代表作：『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』）による週刊少年ジャンプ連載の同名タイトルの人気漫画。アニメ化にあたり、すでに個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が解禁され、話題を呼んでいる。

そしてこのたび、中学校への潜入捜査を依頼された主人公・大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定。

古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者（おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともに喋れなくなる）。大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピールしている。

アフレコの様子を捉えた特別ショットも公開。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。

あらたな豪華キャストを迎え4月から始まる“青春やり直し系”アクションコメディに注目しよう。

■佐久間大介 コメント