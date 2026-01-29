　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円高の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては361.29円高。出来高は1万132枚だった。

　TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比13.99ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53720　　　　　 +20　　　 10132
日経225mini 　　　　　　 53705　　　　　 +15　　　205496
TOPIX先物 　　　　　　　3521.5　　　　　 -15　　　 21345
JPX日経400先物　　　　　 31810　　　　　 -90　　　　1918
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-7　　　　1534
東証REIT指数先物　　売買不成立

