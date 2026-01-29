日経225先物：29日夜間取引終値＝20円高、5万3720円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円高の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては361.29円高。出来高は1万132枚だった。
TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比13.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53720 +20 10132
日経225mini 53705 +15 205496
TOPIX先物 3521.5 -15 21345
JPX日経400先物 31810 -90 1918
グロース指数先物 683 -7 1534
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比13.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53720 +20 10132
日経225mini 53705 +15 205496
TOPIX先物 3521.5 -15 21345
JPX日経400先物 31810 -90 1918
グロース指数先物 683 -7 1534
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース