µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¸×¥É¥é1Êì¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¡¡¹âÀî³Ø±à¡¦ÌÚ²¼±ÍÆó¡¡30Æü¤ËÁªÈ´½Ð¾ì¹»È¯É½
¡¡Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬30Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¸õÊä¹»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤ÎÊì¹»¤â¤¢¤ë¡£24Ç¯1°Ì¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¡¢ºò½©1°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤¬³Î¼Â¡£¤½¤Î2¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¤ÀèÇÚ¤ËÂ³¤¯¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê¼èºà¡á²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡4ÈÖ¤Ç¥¨¡¼¥¹¡£¤³¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î²Ö·Á¤ò¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëº£½ÕÁªÈ´¤Ç¤âÃ´¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬¤¤¤ë¡£¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Î¹âÀî³Ø±à¡¦ÌÚ²¼±ÍÆó¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤¬¼«Ê¬¤ÎÇä¤ê¡×¤ÈºÇÂ®146¥¥í¤ò¸Ø¤ëÄ¾µå¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¼´¤ËºÂ¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë»ä³Ø20¹»°Ê¾å¤«¤éÆþ³Ø´«Í¶¤¬ÆÏ¤¤¤¿°ïºà¤Ç¡¢1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¿¾¾ËÜÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÌÚ²¼¤¬°ìÈÖ¡£DH¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅêÂÇÎ¾ÌÌ¤Ç´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ºò²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ10¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤Ç2»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ4¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤Ê¤É¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÀ¤ÂåºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À²¤ìÉñÂæ¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤Ë¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡£Ìî¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤â·Ú²÷¤Ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÃç´Ö¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢Åêµå¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ºò½©Ãæ¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤ò´Þ¤à·×27¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕ6¡ÊËÉ¸æÎ¨2¡¦00¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£ÎäÀÅ¤µ¤¬¡¢³Ì¤òÇË¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤ÏÆ£Àîµå»ù¡Ê¸½ºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¡£ºò½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆ±¹»OB¡¦Î©ÀÐ¤ÎÅö¤¿¤ê¥¯¥¸¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬°ú¤¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£¡ÖÁªÈ´¤Ç¤Ï²Æ¤È°ã¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀèÇÚ¤è¤ê°ìÂÀè¤Ë¹Ã»Ò±à¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þÌÚ²¼¡¡±ÍÆó¡Ê¤¤Î¤·¤¿¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£¾®1¤«¤éÌ¶ÎéËÌ¥ä¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Åê¼ê¤ä³°Ìî¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¹â¾¾°Ã¼£¥ä¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ë½êÂ°¡£¹âÀî³Ø±à¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ10¤Ç¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¡£2Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ9¡¢±óÅê115¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£