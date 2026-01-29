中国2025年自動車ブランド残価率、ポルシェがトップ、ワーストは？―中国メディア

中国メディアの快科技は27日、中国自動車流通協会が中古車査定プラットフォームの「精真估」と共同で発表した2025年版の中国自動車残価率報告を取り上げ、3年後残価率でトップのブランドはドイツ系のポルシェ（67．34％）で、ワーストのブランドは日系のインフィニティ（37．69％）だったと報じた。

記事によると、ドイツ系ブランドの3年後残価率は、ポルシェ（67．34％）、メルセデス・ベンツ（58．50％）、BMW（52．68％）、フォルクスワーゲン（52．39％）、アウディ（50．19％）の順だった。 ポルシェの電気自動車「タイカン」



日系ブランドの3年後残価率は、レクサス（60．22％）、ホンダ（56．76％）、トヨタ（56．35％）、スバル（52．83％）、マツダ（51．08％）、日産（48．25％）、三菱（45．29％）、インフィニティ（37．69％）の順だった。

米国系ブランドの3年後残価率は、フォード（50．93％）、テスラ（50．36％）、ジープ（50．28％）、ビュイック（49．26％）、リンカーン（48．97％）、キャデラック（47．18％）、シボレー（42．64％）の順だった。

自主ブランド（中国企業が立ち上げた独自ブランド）の3年後残価率は、広汽伝祺（56．82％）、坦克（56．32％）、領克（52．87％）、吉利汽車（52．73％）、長安（52．53％）、哈弗（51．47％）、奇瑞（48．98％）、栄威（47．34％）、理想汽車（47．07％）、名爵（46．09％）、BYD（45．05％）、長安欧尚（44．87％）、五菱汽車（44．75％）、紅旗（44．70％）、零跑汽車（43．88％）、Zeekr（43．86％）、蔚来（43．68％）、欧拉（41．45％）、奔騰（40．34％）、哪吒汽車（40．14％）の順だった。

合弁ブランドの3年後残価率は、北京ベンツ（57．92％）、一汽トヨタ（57．52％）、広汽ホンダ（57．42％）、東風ホンダ（56．42％）、広汽トヨタ（56．16％）、上汽フォルクスワーゲン（53．33％）、華晨BMW（52．94％）、一汽フォルクスワーゲン（52．86％）、悦達キア（51．80％）、長安マツダ（51．15％）の順だった。

韓国系ブランドの3年後残価率は、キア（51．80％）、ヒョンデ（49．05％）の順だった。（翻訳・編集/柳川）