選手に一芸を磨かせよう！ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が28日、福岡市内で行われた「プレイボールミーティング」に出席。1〜4軍の監督やコーチ、球団フロント、スタッフの前でスピーチを行った。

「選手の特長をよりみんなで見つけて、長所を伸ばそうと話しました。全般的に良くしようとしちゃうじゃない。だけど野球選手は寿命も短く悠長なことは言ってられない。特化しているところを今まで以上に前面に出す形にできれば」

指導者は選手の“欠点”に目がいきがちだが、平均的な力では選手層の厚いチームの中で突き抜けることはできない。長打力、守備力、肩の強さ、足の速さなど、一番の武器でアピールすることが1軍への近道となるという考えだ。

城島CBOは「（王会長が）今まで間違っていたかもしれない」と口にしたことを明かし、「あれだけの成功を収めた人がですよ。改めて器の大きさを感じました」と感心しきり。「一つのことを身につけた選手は自ずと組織で必要なものに取り組みますからね」とうなずいた。

今月5日の仕事始めを体調不良で欠席していたが、球春が近づきすっかり元気になった。春季キャンプは筑後ファーム施設の視察からスタートする予定だ。 （木下 大一）