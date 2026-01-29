2025年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が28日、オンライン合同取材に応じました。

佐々木選手は今年7月に編成される大学侍ジャパンについて言及。代表入りへの思いについては、「今は正直分からないところです。現状何か言えることは特に今の段階ではないですし、スケジュール上も私の身分上も大学のシーズン含めてどうなっているかも正直把握できない状況なので、現段階で何も言えることは自分自身の方からはないです」とコメントするにとどめました。

同世代の日本の選手たちとプレーすることについて尋ねられると、「自分自身、全然そのレベルではないと思っているので、まずは大学のシーズンで結果を出さないとどうにもならない話だと思っていますし、まずは目の前に集中しながらそのレベルに肩を並べられるように頑張っていきたいなと思っています」と答えました。

続けて、「近い世代の選手たちはもちろん知ってますし、関係性を持っている選手もいるので、一緒にプレーしてみたい気持ちも率直にありますけど、まずは自分自身が結果を出さないとどうこうのレベルの話ではないと自分自身では思っているので、まずはシーズン結果を出すことを考えてその後になるのかなと思う」と話し、まずは大学のシーズンで活躍することを誓いました。