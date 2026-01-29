夢舞台で“由伸先輩”と共闘だ――。

WBCに出場する侍ジャパンに選出された日本ハム・北山が、1軍キャンプ地の沖縄・名護での先乗り自主トレに合流。WBC球でブルペン投球を行い、待ちわびた大舞台への思いを口にした。

「日本の皆さんのために全力で腕を振りたい。後悔のないように準備だけは万全に臨みたい」

昨年11月の韓国との強化試合で選出されるも、昨年末の先行発表で名前は呼ばれなかった。当落線上だったが「NPB球はこのオフ、一回も触っていない。そういう覚悟でオフを過ごしてきた」と信じて待ち続け、26日の発表で吉報が届いた。「うれしかったですね。そのために準備をしてきたので」と喜びつつ、初出場のWBCへ表情を引き締めた。

今オフ、昨季ワールドシリーズMVPに輝いたドジャース・山本と、大阪市内で自主トレをともにする機会もあった。WBCでの共闘に向け「一緒にチームメートになれるというのは頭で学ぶ以上に感じるものがたくさんあるんじゃないかなと思う。心に火がつくんじゃないかなと。凄いワクワクしています」と目を輝かせた。

球団OBのド軍・大谷ともチームメートとなるが、聞きたいことを問われると「聞くのはおこがましい。近くで観察というのもおこがましい。何かこう空気感、（大谷と同じ）空気を吸ってきます」と謙遜。投球に関しては「どこで行けと言われても、しっかり貢献できるように」と自然体で世界一へのピースとなる。（清藤 駿太）