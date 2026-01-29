プロ野球・巨人の佐々木俊輔選手が2026年シーズンに向けて、「ノーミスでいきたい。見えないミスこそなくしたい」などと意気込みを語りました。

1月12日に古巣の日立製作所野球部グラウンドで取材に応じた佐々木選手。「初心に返れる、ではないですけど、迷ったときに（ここに）来たときにはこうやって打ってたな、とか原点に返れますね」と笑顔を見せました。

巨人はここ数年、毎年のように、外野手争いが激しいと言われていますが、今年も日本ハムからFAで松本剛選手が加入しました。佐々木選手は常日頃から「人がどうこうよりも、自分ができることに集中するだけ」と話していて、今回の移籍についても特に語ることはなく、人のことよりも、1つ1つのプレーを大事に、自分のミスを減らしたい、チームからの信頼を勝ち得たい、と強調しました。

「信頼を勝ち取るのって、すごく難しいなって思います」

去年8月19日のヤクルト戦。ランバート投手の打球がふらふらーっとセンター前に上がります。前進してきた佐々木選手が一度ボールをグラブに収めたかと思われましたが、まさかの落球。失点にはつながりませんでしたが、佐々木選手にとっては痛恨でした。

「あんなの落とされたら、（チームは、ピッチャーは）たまったものじゃないと思います。球際の強さとか、ランナー2塁でホームで刺せるとか、全部含めて信頼になってくる。仲間から、チームから信頼してもらえるところは大事だと思います。どんだけ信頼があろうが、1個のミスですぐに信頼ってなくなるんで、（今年は）ノーミスでいきたいですね」

加えて、なくしたいのは“目には見えない”ミス。ポジショニング、カバーリング、打球判断や送球判断といった見ているだけでは分かりにくいミスのことです。

「見えないミスこそ（やってしまうと）痛い。信頼をなくします」

チームの信頼を勝ち得れば、おのずと出場機会も増えていくはず。コツコツと信頼を積み上げていきたいと、佐々木選手は表情を引き締めました。