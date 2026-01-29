真木あかりの12星座占い【1/29〜2/4】うお座は自分の負担を見直す時期

牡羊座

人生の主人公は自分そのことを思い出して

自分のことを後回しにしてでも他人のために尽くしてきた人は、この時期は自分の優先順位をちょっと上げて過ごすといいでしょう。特に「自分が何をしたいのかわからない」「疲れてボーッとしてしまう」という人は、心を満たす時間を作ってみると素敵です。それでこそ、大勢の人の中にいても自分を犠牲にしすぎず、バランスよく付き合っていけるはず。「今でなくていいこと」は今やろうと頑張りすぎず、時間と心に余裕を持って過ごしましょう。

牡牛座

ごたつきは徐々に解消に向かいそう

家族や親のこと、ご近所との付き合いまで、ずっと考えあぐねてきたことに結論を出すことができそう。数日できれいさっぱり解決！ とまではいかなくとも、ゴールが明確になることで気持ちはずいぶん楽になるはず。2月上旬は気分のアップダウンが少し大きくなりやすいのですが、それは一時的なこと。ゆったりと気持ちを楽にして過ごせば、本来のあなたを取り戻しやすくなるでしょう。とはいえデリケートな時期。くつろげる時間を多めに持って。

双子座

「話せばわかる」ことがきっとあるはず

まとまらない議論、団結力ゼロのチームなど、何から手をつければいいのか見当もつかずにいたことが突如、解決に向かっていきそう。必要な対話がなされ、妥協案が検討され、多少のズレはありつつも結論を導き出すことができるでしょう。あなたの「鶴の一声」が場の空気を変えたり、とりなしの言葉がかたくなな人の心を和らげたりもしそう。「あの人は××な人だから」などと決めつけず、柔軟に働きかけてみて。兄弟姉妹のいざこざも解消に向かいます。

蟹座

自分だからできることを見つけられるとき

自分の新たな価値や能力に気づける星回り。それは決して「コミュ力が高い」「頭がいい」などといった単純なものではないでしょう。むしろ「雑談のチョイスが絶妙」「やばいムードにいち早く気づける」など、あなたにだけ宿る不思議な力なのだろうと思います。それが評価される形で引き立てを受けることもありそうなので、自分らしく頑張ってみるといいでしょう。あなたが日々、一生懸命に生きて磨き抜かれた宝物です。ぜひ大切になさってください。

獅子座

等身大の自分でいるのがいちばん

長年続けた習慣や心がけが結晶となり、強みや魅力として運命を変えていく予感。仕事上の強みとして注目されることもあるでしょうし、人間関係で有利になる人もいるでしょう。仕事や交渉の場で必要だからと、自分を大きく見せる努力をしてきた人も、あえてそのスイッチをオフにしてみてもいいかもしれません。そのほうが、オンリーワンの能力や魅力が、いっそう際立って見えてくるからです。体調が揺れやすい時期なので、疲れたら早めに休んで。

乙女座

過去にこだわるより未来に目を向けていく

迷いやモヤモヤが消え、心がスッキリと浄化されていく星回り。「あの人だけは許せない」「粗末に扱われたことに納得できない」などといったわだかまりも、突然どうでもよく思えてきたりするようです。といっても、ただ我慢するのとはまるで違います。むしろ、「過去にしがみついていても、なんにもならない。未来に目を向けていこう」という、発想の転換によるもの。直感やひらめきに富んだ時期でもあるので、ピンときたことはぜひ意識して動いてみて。

天秤座

同じビジョンを持てる仲間と前に進んで

友達付き合いや同僚との関係性など、“ヨコのつながり”について考えることが増えていた人は、そろそろ自分なりに答えを出せる予感。「何をするか」よりも「誰と手を組むか」のほうに主軸を置いたほうが方向性が見通しやすく、幸運をつかみやすい星回りです。人間関係に疲れを感じている人は、まずは他人に期待するのをやめてみて。その代わり自分に期待してみると、やりたいことも、やるべきことも明確にできるはずです。誰に対しても感謝を忘れずに。

蠍座

これからの働き方をじっくり考えてみて

仕事の方向性やキャリアプランを見直すのにいい時期です。蠍座の人にとって、この2月頭は精神的にも仕事的にも「ひと区切り」となるとき。責任ある任務を引き受けることで次の目標が見えてきたり、肩書が変わったりする人は多いでしょう。あなたならどんな立場になっても頼もしくやっていけるはずですが、無理な頑張り方は改めることがこの時期の課題でもあります。それもまた「責任ある行動」と評価されるので、無理なことには無理と主張を。

射手座

これまでに歩んだ道が答えをくれるとき

いかに生きるべきか、社会の中でどう振る舞うか。そんな“正解のない問い”に、自分なりの答えを見つけていける予感。誰かが言ったキレイな言葉よりも、泥臭く頑張ってきた経験から自然に導き出される落としどころこそが大事。そうした気づきを自覚してみると、人との関わり方も変わってくるかもしれません。逆に気をつけたいのは、自分のやり方や考えを押し付けてくる人。「これが常識だ」などと頭ごなしに主張されたら、スルーがいちばんです。

山羊座

今だからわかる“神髄”があるはず

人から託されたものを生かせる星回り。ずっと昔にもらったアドバイスを、今になって生かせる人はとても多いはず。伝授された仕事のノウハウを、今度は下の世代に教える人もいるかもしれません。人によっては、託されたものの価値を理解できず、遠回りした日々が惜しく思えたりもするでしょうか。ただ、大事なことほど、かみ砕いて自分のものにするには時間がかかります。うわべだけ見て“わかったつもり”にならなかった自分を、誇っていいときです。

水瓶座

ご縁や存在に感謝する時間に

パートナーシップにせよ、仕事仲間との関係にせよ、「思いが通じる」暗示が出ています。近くにいるようで心の距離を感じていたり、確かめたいことがあったりと、心の中で小さなささくれが生じていた人は、ここでしっかりと確かめることができるでしょう。一方、円満な関係を続けていた人であれば、改めて相手に対する感謝が胸いっぱいに広がっていきそう。労をねぎらい合ったり、ゆったりと食事をしながら会話を楽しむと充実した時間が訪れます。

魚座

「もっと頑張る」以外の選択肢を探して

体調に注意したい1週間。忙しい毎日のなか、無理を重ねてきた人はそろそろ、体力の限界が見えてきそうです。メンタル面でもプレッシャーを感じやすいときでもあり、疲れや不調は体からの重要なサインと受け取ったほうがいいでしょう。負担の大きすぎる働き方や、自分にだけ家事や仕事が集中するようなシステムは、見直すべきタイミングです。幸いにして調整はしやすいときなので、「どうせ無理」などと諦めずに手直しをはかってみるといいでしょう。