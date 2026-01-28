ブレーキの不満って、実は「効き」だけじゃない。ホイールがすぐ真っ黒になる、ペダルが扱いづらい、スポーツ走行で熱が不安、EV/HEVで負担が増える……。

そんな悩みに対してもしっかりと応えてくれるのが、高性能なパッドとディスクローターをメインとした自動車用ブレーキパーツの専門メーカーとして、精力的に製品開発を続けるのが「ディクセル（DIXCEL）」だ。

2026年の東京オートサロンに出展し、膨大な数を誇るブレーキパッドとブレーキディスクローターのラインアップが分かりやすく解説されていたのに加え、「ディクセル」の長所がひと目でわかるスペシャルな展示も用意。ブースは大勢の来場者で賑わっていたぞ！

低ダストの“Mタイプ”、EV/HEV専用フルード、温度管理シールまで──今回は、ブース展示で見えてきた「DIXCELが他社と違う強み」と、刺さる推し製品をまとめて紹介していこう。

約1400車種をカバーする驚異のラインアップ



「ディクセル（DIXCEL）」は、一般自動車とチューニングカーとレーシングカーのブレーキパーツを開発・製造・販売することを目的として、2003年に設立されたメーカー。その社名は、英語の「Deceleration（＝減速）」と「Excellent（＝優れた）」をモチーフとしているが、本社を大阪府摂津市に置く紛れもないジャパニーズメーカーだ。

創業から約23年という歴史は、自動車関連のパーツメーカーとしては比較的短めだが、この間に「ディクセル」はブレーキ関連に絞って精力的に製品開発を続け、レースでのテクニカルサポートや部品供給などを通じて技術力をさらに磨いており、自動車業界における知名度と信頼性は非常に高い。

ブレーキパッドおよびディスクローターのラインアップは、日本車と輸入車の約1400車種（48カーメーカー）をカバー。ストリート用からサーキット向けまで幅広い製品があり、自分の愛車や走行環境に合うパッドやディスクローターに出会える可能性が高いのもうれしい！

ストリート用とサーキット向けを明確に区別

東京オートサロン2026の「ディクセル」ブースは、ユーザーの用途に適した製品がひと目でわかるよう、広めのブース区画を中央付近で「ストリート・一般公道用／Street & Highway」と「モータースポーツ用 ／Racing 」に区切りながら、多彩な製品を展示。ストリートゾーンはグリーン、モータースポーツゾーンはレッドがテーマカラーに用いられ、視覚的にイメージしやすいブースが完成されていた。

展示物を完成させるために社員が実走!?



「ストリート・一般公道用／Street & Highway」ゾーンで注目を集めた展示のひとつが、輸入車の純正パッドと「ディクセル」のMタイプパッドによるダスト量の違いを検証したホイール。とあるドイツ自動車メーカーのDセグメントSUVを使用し、通勤やレジャーでの使用を想定して同一社員がそれぞれ1000kmずつ走行し、ブレーキダストが付着したホイールを用意した。

ホイールに付着したブレーキダストは、ディクセルのMタイプパッドの方が圧倒的に少なく、ホイールの色からもその違いは一目瞭然。ブレーキダストによるホイールの汚れを煩わしく感じている輸入車オーナーは非常に多く、「ディクセル」の低ダストパッドに興味を示している人も少なくない。今回の展示で、パッド換装のメリットは十分理解できたことだろう。

専門メーカーならではの新製品、絶大な人気の定番品

膨大な製品が展示されていた「ディクセル」ブースで発見した、ブレーキ専門メーカーならではのきめ細やかな新製品と、ホイールのダスト汚れが大幅に減る人気のブレーキパッドを紹介しよう！

EVとハイブリッド車に最適化！

DOT5.1 EHV

ブレーキ専門メーカーの「ディクセル」は、パッドやディスクローターばかりでなく、ブレーキフルードのラインアップも豊富。車種や用途に合わせ、最適な製品を選択できる。そんなブレーキフルード群に新規追加されたのが、EVやハイブリッド車での使用を想定して開発された「DOT5.1 EHV」だ。

これらの車両はガソリン車と比べて車重が増える傾向にあり、バッテリーが満充電状態などで回生ブレーキが効かない状態だと摩擦ブレーキへの負担も大きい。高いドライ沸点とウェット沸点により、そのような状態でも操作性の安定感を得られるのが、まずはこの専用ブレーキフルードの特徴となる。

一方、EVやハイブリッド車は回生ブレーキのみで減速することが多く、摩擦ブレーキが使われる時間がかなり短い傾向にある。そのため、「DOT5.1 EHV」には優れた耐腐食性も与えられており、流動性低下による劣化が抑止されている。

【DOT5.1 EHV】

価格●3740円（1Lボトル） ドライ沸点●274℃ ウェット沸点●184℃

対応温度帯が拡大されて3タイプに！

キャリパー温度シール

ブレーキキャリパーに貼り付けておくことで、容易に温度測定が可能なシール。スポーツ走行時に適切なブレーキ温度管理をすることで、ブレーキまわりのトラブルやダメージを最小限に抑えることができる。

これまでは149～260℃に対応する「F」タイプのみだったが、新たに116～154℃に対応する「C」タイプ、71～110℃の温度域で機能する「B」タイプ、これらを少量ずつセットにした「スターターセット」が追加に。製品名は「キャリパー温度シール」だが、「B」タイプはラジエターなどにも幅広く活用できそうな予感！

【キャリパー温度シール】

価格●4枚入り1760円（B・C・F）／10枚入り3300円（B・C・F）／1980円（スターターセット 3タイプ×2枚ずつ）

制動力を犠牲にせず、ダストを超低減！

ブレーキパッド Mタイプ

Ｍタイプ 輸入車純正パッド

Mタイプのブレーキパッドは、ストリート専用設計のダスト超低減仕様。唐突に効くのではなく、ペダル踏力に応じて効力が上がるビルドアップ型のため、コントロール性に優れ、同乗者の快適性アップにもつながる。

ディスクローターへの攻撃性が低く、ローターのロングライフ化にも大きく貢献。適合車種は軽自動車から輸入車まで幅広く、とくにブレーキダストで悩む輸入車オーナーにとっては心強い味方となること間違いナシ！

【ブレーキパッド Mタイプ】

価格●1万3640円～（軽自動車用フロント・リア）／1万8700円～（国産普通車フロント）／1万7490円～（国産普通車リア）／1万9910円～（輸入車フロント・リア）

サーキット向けやレースサポートも充実

「ディクセル」は、ストリートだけでなくサーキットでの活動にも積極的。そのブレーキパーツは絶大な信頼を集め、レースサポートやスカラシップ制度を通じて新たなファンも獲得している。ここでは、サーキット派にもオススメのブレーキパッドと、最新のスカラシップ制度を紹介する。

ライトウェイト車に最適なストリート＆スポーツ仕様

ブレーキパッド Sタイプ

年に数回程度のサーキット走行時に安心できる制動力や耐熱性と、ストリートでの低温時でも安定した効きを兼ね備えた、ミドルレンジのスポーツブレーキパッド。リニアなコントロール性を実現し、カッチリとした硬質なブレーキペダルタッチをもたらす。それでいて、ディスクローターへの攻撃性も最小限に抑えられているのが魅力！

【ブレーキパッド Sタイプ】

価格●1万2430円～（軽自動車用フロント・リア）／1万6170円～（国産普通車フロント）／1万4960円～（国産普通車リア）

今年も「DIXCEL モータースポーツ スカラシップ」を実施！

「ディクセル」は、モータースポーツを愛するドライバーたちを応援中。多彩な競技のシリーズ戦などを対象としたスカラシップ制度を、継続的に実施している。

規定に沿ってブレーキパッドを購入し、スカラシップ制度に申し込み、ポイント獲得対象のレースやイベントに出場。申し込みやポイント交換により、豪華賞品がゲットできる。さらに、学割やU-29といった若いドライバー向けのサポート制度も設定。気になる人は「ディクセル」のホームページで詳細を確認してみよう！

（編集協力：株式会社ディクセル）